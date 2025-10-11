Chrome сам будет блокировать уведомления с сайтов, которые пользователь игнорирует

Разработчики из Google добавили новую функцию в свой фирменный браузер Chrome для Android и ПК. Речь об автоматическом отключении уведомлений с веб-сайтов, которые пользователь игнорирует. Ранее функция проверки безопасности интернет-обозревателя Google научилась выполнять аналогичные действия при запросе доступа к камере и данным о местоположении устройства.

Новая функция основана на уже реализованном в Android инструменте, который позволяет пользователям Chrome одним касанием блокировать уведомления с веб-сайтов. При этом она не блокирует уведомления от установленных на устройстве веб-приложений. В автоматическом режиме отправка уведомлений блокируется только от сайтов, с которыми пользователь редко взаимодействует. По данным Google, в настоящее время менее 1 % от общего числа уведомлений от веб-сайтов приводят к какому-либо взаимодействию со стороны пользователей. На этом фоне разработчики решили сократить количество всплывающих окон при работе с веб-сайтами.

«Мы уже протестировали эту функцию. Результаты нашего тестирования показывают значительное снижение перегрузки уведомлениями при минимальном изменении общего числа кликов по ним. Наши эксперименты также показали, что сайты, которые отправляют меньше уведомлений, фиксировали увеличение числа кликов», — говорится в сообщении Google.

Пользователи Chrome могут полностью отключить функцию блокировки уведомлений с веб-сайтов или настроить её таким образом, чтобы уведомления приходили только с определённых ресурсов. Когда именно эта функция будет развёрнута в стабильных версиях Chrome, пока неизвестно.