Климатическая повестка утонула в клубах чёрного дыма от угольных электростанций на службе ИИ

Высокие цены на газ и растущий спрос на искусственный интеллект вынуждают операторов дата-центров возвращаться к самому грязному виду топлива — каменному углю. Это подрывает прежнюю климатическую повестку, ориентированную на развитие возобновляемой энергетики.

Источник изображения: ilmantas Bekesius/unsplash.com

Источник изображения: ilmantas Bekesius/unsplash.com

Согласно докладу аналитиков компании Jefferies, предоставляющей финансовые услуги, операторы центров обработки данных стремятся без промедления подключать к электросетям постоянно растущие новые мощности, что в обозримом будущем — в период с 2026 по 2028 год — приведёт к стремительному росту нагрузки на сети и мировую энергетику в целом. Прогнозируемый всплеск потребления электричества уже вылился в рост генерации угольными электростанциями, которая с начала года увеличилась почти на 20 %.

«Мы повышаем нашу оценку выработки электроэнергии на угольных электростанциях примерно на 11 % (из-за более высокой загрузки станций) и сохраняем этот показатель на высоком уровне до 2027 года благодаря выгодным ценам на [угольное] топливо по сравнению с газом (особенно для существующего парка оборудования)», — сказано в отчёте Jefferies.

Сигналы о таком развитии событий появлялись ещё год назад и даже раньше. Аналитики предупреждали, что растущий спрос на электроэнергию из-за увеличения количества центров обработки данных в США может превысить доступные генерирующие мощности, что потенциально приведёт к продлению сроков эксплуатации угольных электростанций, которые либо уже были остановлены, либо готовились к закрытию.

Так, в Омахе крупная энергетическая компания отменила планы по прекращению сжигания угля для производства электроэнергии, сославшись на необходимость обслуживания близлежащих центров обработки данных. Компания пришла к выводу, что вывод из эксплуатации угольных генераторов на электростанции в Северной Омахе может привести к дефициту электроэнергии в регионе из-за растущих потребностей этих объектов в энергии.

Такой разворот, очевидно, будет иметь последствия для окружающей среды. Продолжение сжигания угля влияет на качество воздуха вблизи электростанций и препятствует глобальным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов. В своё время экологическая организация Greenpeace назвала уголь «самым грязным и загрязняющим окружающую среду способом производства энергии».

Как пояснили аналитики Morgan Stanley в отчёте за 2024 год, к 2030 году центры обработки данных по всему миру будут выбрасывать в атмосферу 2,5 млрд тонн парниковых газов — в три раза больше, чем если бы ИИ не существовал.

Газовые генераторы долгое время были предпочтительным вариантом для обеспечения энергией строящихся центров обработки данных, особенно с учётом того, что их можно размещать непосредственно на территории ЦОД для локальной генерации. Однако из-за текущих цен на газ этот вариант стал менее привлекательным с точки зрения стоимости топлива.

Как отмечает Financial Times, операторы ЦОД не ставят перед собой цель мешать «зелёной» энергетике. Просто уже на этапе проектирования объектов они отдают предпочтение тем источникам энергии, которые наиболее доступны на начальном этапе строительства. Если это позволяет как можно скорее ввести объекты в эксплуатацию, компании готовы использовать «грязное» электричество, но при этом остаются открыты для перехода на возобновляемые источники, если это не повлечёт дополнительных расходов.

Текущая ситуация в сфере федеральной политики создаёт дополнительные трудности для внедрения возобновляемых источников энергии. Администрация Трампа (Trump) приняла меры, негативно влияющие на развитие зелёной энергетики, в том числе заморозила процесс утверждения проектов в сфере ветроэнергетики и объявила об ограничениях на новые проекты в солнечной и ветряной энергетике. Чиновники ссылаются на проблемы с землепользованием и высокие затраты.

Такая политика противоречит предыдущим исследованиям, показывающим, что возобновляемые источники энергии могут обеспечивать работу центров обработки данных с меньшими затратами, чем ископаемое топливо или новые технологии — например, малые модульные реакторы (ММР), которые привлекают всё больше внимания, несмотря на то что пока практически не испытаны.

Впрочем, в данный момент Вашингтон не принимает во внимание никакую критику своей позиции. В прошлом месяце министр внутренних дел США Дуг Бургэм (Doug Burgum) выступил на мероприятии, посвящённом газовой промышленности, и заявил: «Настоящая экзистенциальная угроза сейчас заключается не в степени изменения климата, а в том, что мы можем проиграть гонку вооружений в сфере ИИ, если у нас не будет достаточно ресурсов».

Аналогичным образом министр энергетики Крис Райт (Chris Wright) заявил на энергетической конференции в марте: «Администрация Трампа будет относиться к изменению климата как к глобальному физическому явлению, которое является побочным эффектом построения современного мира».

