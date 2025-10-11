Сегодня 11 октября 2025
Представлен складной смартфон Samsung W26 — особенная версия Galaxy Z Fold7 для Китая за $2390–2670

Samsung ежегодно выпускает специальную версию смартфона линейки Z Fold, отличающуюся оригинальным дизайном и предназначенную эксклюзивно для китайского рынка. В этом году компания представила складную модель Samsung W26 — обновлённую версию Galaxy Z Fold7, отличающуюся золотистой отделкой корпуса.

В основном спецификации W26 идентичны Galaxy Z Fold7, хотя есть и отличия. W26 получил рамку из прочного алюминиевого сплава и новую конструкцию шарнира, благодаря чему он отличается небольшой толщиной и изящным видом. Толщина новинки составляет всего 4,2 мм в открытом состоянии и 8,9 мм в сложенном. При этом вес W26 такой же, как у Fold7, — 215 г.

Дизайн W26 сохраняет фирменный стиль серии W. Тройная камера обрамлена кольцами золотистого цвета. У корпуса — золотистая рамка и шарниры такого же оттенка. Смартфон доступен в двух вариантах отделки: красном Danxi Red и чёрном Xuan Yao Black.

Как и Fold7, смартфон W26 оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite. Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт, встроенного флеш-накопителя — 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым внешним дисплеем и 8-дюймовым внутренним AMOLED-дисплеем; оба поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Внешний экран также защищён стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2 от повреждений. Устройство работает под управлением Android 16 с программной оболочкой One UI 8.

Стоимость Samsung W26 с 16 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем на 512 Гбайт составляет 16 999 юаней (около $2390), а версия с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт памяти — 18 999 юаней (около $2670).

