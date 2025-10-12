Xiaomi выпустила эргономичную беспроводную мышь с тихим ходом клавиш

Компания Xiaomi официально представила в Китае беспроводную мышь Wireless Mouse 3 Comfort Edition после завершения короткого краудфандингового этапа. Устройство сохранило аппаратную основу стандартной Wireless Mouse 3, но получило более широкий корпус с асимметричным эргономичным дизайном, повторяющим естественный изгиб ладони, а также специальную опору для большого пальца.

Помимо эргономичности, производитель подумал и о комфортных тактильных ощущениях. Для этого на поверхность корпуса нанесено UV-покрытие толщиной 172 нанометра, которое, по заверению Xiaomi, также предотвращает эффект липкости. С точки зрения функциональности мышь поддерживает два типа беспроводной связи — 2.4 ГГц и Bluetooth 5.0. Она может быть одновременно сопряжена с тремя разными устройствами, а переключение между ними осуществляется с помощью специальной кнопки, расположенной в нижней части. Особое внимание было уделено снижению шума при работе: в сотрудничестве с компанией TTC были разработаны новые переключатели, которые обеспечивают мягкое нажатие и увеличенный ход клавиш, что делает их тише и удобнее в использовании.

В качестве сенсора используется энергоэффективный оптический датчик PixArt с разрешением 1200 DPI, обеспечивающий точное отслеживание перемещений курсора. Внутри корпуса предусмотрен отсек для хранения USB-приёмника стандарта 2.4 ГГц. Колёсико прокрутки покрыто силиконом и имеет рельефную поверхность для улучшенного сцепления и плавного управления.

Масса мыши без учёта батареи составляет около 65 граммов, а её габариты — 118,9 мм в длину, 75,5 мм в ширину и 41,5 мм в высоту. Доступны четыре цветовых варианта: чёрный, белый, розовый и синий. Розничная цена Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition в Китае установлена на уровне 109 юаней (примерно 1230 рублей). На данный момент компания ещё не сообщала о планах по глобальному запуску устройства.