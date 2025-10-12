Сегодня 12 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Xiaomi выпустила эргономичную беспроводн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi выпустила эргономичную беспроводную мышь с тихим ходом клавиш

Компания Xiaomi официально представила в Китае беспроводную мышь Wireless Mouse 3 Comfort Edition после завершения короткого краудфандингового этапа. Устройство сохранило аппаратную основу стандартной Wireless Mouse 3, но получило более широкий корпус с асимметричным эргономичным дизайном, повторяющим естественный изгиб ладони, а также специальную опору для большого пальца.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Помимо эргономичности, производитель подумал и о комфортных тактильных ощущениях. Для этого на поверхность корпуса нанесено UV-покрытие толщиной 172 нанометра, которое, по заверению Xiaomi, также предотвращает эффект липкости. С точки зрения функциональности мышь поддерживает два типа беспроводной связи — 2.4 ГГц и Bluetooth 5.0. Она может быть одновременно сопряжена с тремя разными устройствами, а переключение между ними осуществляется с помощью специальной кнопки, расположенной в нижней части. Особое внимание было уделено снижению шума при работе: в сотрудничестве с компанией TTC были разработаны новые переключатели, которые обеспечивают мягкое нажатие и увеличенный ход клавиш, что делает их тише и удобнее в использовании.

В качестве сенсора используется энергоэффективный оптический датчик PixArt с разрешением 1200 DPI, обеспечивающий точное отслеживание перемещений курсора. Внутри корпуса предусмотрен отсек для хранения USB-приёмника стандарта 2.4 ГГц. Колёсико прокрутки покрыто силиконом и имеет рельефную поверхность для улучшенного сцепления и плавного управления.

Масса мыши без учёта батареи составляет около 65 граммов, а её габариты — 118,9 мм в длину, 75,5 мм в ширину и 41,5 мм в высоту. Доступны четыре цветовых варианта: чёрный, белый, розовый и синий. Розничная цена Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition в Китае установлена на уровне 109 юаней (примерно 1230 рублей). На данный момент компания ещё не сообщала о планах по глобальному запуску устройства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей
Logitech представила беспроводную мышь MX Master 4 с тактильной обратной связью за $120
Японская компания разработала беспроводную мышь, не требующую батареи для работы
Sony выпустила геймпад DualSense к юбилею God of War в пепельно-алой расцветке
Logitech представила беспроводную клавиатуру, которая заряжается от лампочки — Signature Slim Solar Plus K980
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов
Теги: xiaomi, беспроводная мышь
xiaomi, беспроводная мышь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай второй раз запустил в космос самую необычную ракету-носитель современности
Техногиганты потеряли $770 миллиардов из-за угроз Трампа о новых пошлинах для Китая
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon
Xiaomi выпустила эргономичную беспроводную мышь с тихим ходом клавиш
Пиковый онлайн Battlefield 6 в Steam на релизе достиг 750 тысяч человек — это больше, чем у любой Call of Duty
Google запустила Nano Banana в AI Mode и «Google Объектив» 2 ч.
Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips 2 ч.
Новая статья: CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия 8 ч.
Chrome сам будет блокировать уведомления с сайтов, которые пользователь игнорирует 18 ч.
ChatGPT прошёл стресс-тест на политическую предвзятость, но не безупречно 18 ч.
Telegram получил большое обновление: переписки в групповых звонках, комментарии к профилям и другие нововведения 20 ч.
Apple купит технологии компьютерного зрения и специалистов стартапа Prompt AI за «некоторую сумму» 21 ч.
На Apple подали в суд за обучение ИИ на пиратских копиях книг 24 ч.
Израильский разработчик шпионского ПО Pegasus перейдёт под контроль американских инвесторов 11-10 07:41
Microsoft добавила консольный текстовый редактор Edit в Windows 11 11-10 07:09
Производство чипов в наши дни требует атомарной точности, как утверждает Applied Materials 36 мин.
Новые китайские санкции повлекут серьёзные последствия для мировой полупроводниковой отрасли 2 ч.
Кембриджский университет запустил проект по спасению данных со старых дискет 8 ч.
Китай собрался лишить США доступа к критически важным редкоземельным металлам — это ударит по выпуску чипов 9 ч.
Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка 9 ч.
Представлен складной смартфон Samsung W26 — особенная версия Galaxy Z Fold7 для Китая за $2390–2670 12 ч.
MSI создала видеокарту GeForce RTX 5080 Gaming Trio в стиле Battlefield 6, и отдаст её кому-то бесплатно 16 ч.
Edifier представил беспроводную колонку, которая выглядит как геймерский ПК 17 ч.
Климатическая повестка утонула в клубах чёрного дыма от угольных электростанций на службе ИИ 17 ч.
Google Pixel Watch 4 — самые ремонтопригодные смарт-часы на рынке, по версии iFixit 20 ч.