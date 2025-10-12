Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips

Компания Apple завершила поддержку приложения для монтажа видео Clips, которое впервые появилось в 2017 году. Изначально оно позиционировалось как удобный инструмент для создания коротких динамичных роликов с наложением музыки, текстовых вставок и фильтров, сфокусированный на последующей публикации в социальных сетях. Со временем функциональность приложения расширилась за счёт добавления функции дополненной реальности (AR) и более продвинутых инструментов для обработки видео, однако в последнее время обновления выходили крайне редко.

Теперь Apple окончательно закрыла проект, сообщает The Verge, убрав Clips из цифрового магазина App Store. На странице технической поддержки компания чётко обозначила, что приложение больше не развивается и не будет доступно для новых пользователей с 10 октября 2025 года.

Одновременно в компании отмечают, что пользователи, которые уже установили приложение, могут продолжать им пользоваться на устройствах с iOS и iPadOS. При этом рекомендуется сохранять созданные видео напрямую в медиатеку приложения «Фото», чтобы избежать их потери в случае, если будущие обновления операционной системы сделают Clips неработоспособным. На странице поддержки приведена подробная инструкция, как экспортировать видео с применёнными эффектами или без них.