Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips

Компания Apple завершила поддержку приложения для монтажа видео Clips, которое впервые появилось в 2017 году. Изначально оно позиционировалось как удобный инструмент для создания коротких динамичных роликов с наложением музыки, текстовых вставок и фильтров, сфокусированный на последующей публикации в социальных сетях. Со временем функциональность приложения расширилась за счёт добавления функции дополненной реальности (AR) и более продвинутых инструментов для обработки видео, однако в последнее время обновления выходили крайне редко.

Источник изображения: Apple

Теперь Apple окончательно закрыла проект, сообщает The Verge, убрав Clips из цифрового магазина App Store. На странице технической поддержки компания чётко обозначила, что приложение больше не развивается и не будет доступно для новых пользователей с 10 октября 2025 года.

Одновременно в компании отмечают, что пользователи, которые уже установили приложение, могут продолжать им пользоваться на устройствах с iOS и iPadOS. При этом рекомендуется сохранять созданные видео напрямую в медиатеку приложения «Фото», чтобы избежать их потери в случае, если будущие обновления операционной системы сделают Clips неработоспособным. На странице поддержки приведена подробная инструкция, как экспортировать видео с применёнными эффектами или без них.

Источник:

Теги: apple, приложение для ios, видеоредактор
