Google запустила Nano Banana в AI Mode и «Google Объектив»

Google расширила функциональность ИИ-инструмента Nano Banana, интегрировав его в новый режим поиска AI Mode и «Google Объектив» (Google Lens). Обновление позволяет создавать и редактировать изображения напрямую через поисковый интерфейс и камеру, сохраняя при этом технические особенности оригинальной реализации в приложении Gemini.

В режиме AI Mode в поиске Google появился новый значок «плюс» в левом нижнем углу поля ввода запроса, а функции голосового ввода и «Google Объектив» переместились в правую часть интерфейса. На этой же странице карусель с предложениями была заменена на упрощённый список подсказок. Через новое меню пользователи получают доступ к галерее, камере и функции создания изображений, обозначенной эмодзи банана. При выборе последнего варианта подсказка в поле ввода меняется на «Опишите ваше изображение», что позволяет генерировать новые изображения или редактировать загруженные. Все сгенерированные изображения содержат водяной знак Gemini в виде искры в правом нижнем углу и могут быть скачаны или отправлены другим пользователям.

Более заметная интеграция Nano Banana реализована в «Google Объектив». После недавнего добавления функции Live в Поиск и переноса фильтра «Домашнее задание» непосредственно в интерфейс Поиска, в Lens появилась новая вкладка Create. Небольшое изменение дизайна переместило текстовые подписи под иконки, чтобы разместить больше фильтров горизонтально. Эта вкладка предлагает пользователям «снимать, создавать и делиться», причём кнопка спуска затвора отмечена эмодзи банана. В отличие от других фильтров, функция Create по умолчанию использует фронтальную камеру для селфи, но позволяет переключиться на основную камеру с помощью переключателя справа. Сделанный снимок автоматически добавляется в поле ввода AI Mode, где можно ввести текстовый запрос для редактирования или генерации.

На момент публикации функция Nano Banana доступна в Google Lens и AI Mode на устройствах под управлением Android в США для аккаунтов, подключённых к Search Lab с активным AI Mode. Параллельно Google на этой неделе расширила поддержку AI Mode на 35 новых языков и более чем 40 стран и территорий, доведя общее количество охваченных регионов до 200.