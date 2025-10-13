Сегодня 13 октября 2025
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»

Хотя до премьеры боевика Mortal Kombat 2 («Мортал Комбат 2») по культовой серии файтингов от NetherRealm Studios остаётся ещё несколько месяцев, кинокомпании Warner Bros. Pictures и New Line Cinema уже готовы взяться за продолжение.

Источник изображений: New Line Cinema

Напомним, «Мортал Комбат 2» должен был выйти уже 24 октября, однако премьеру отложили до 15 мая 2026 года — предполагается, что весной фильм покажет более высокие результаты, чем загруженной другими релизами осенью.

По данным информаторов издания Deadline, Warner Bros. Pictures возлагает большие надежды на сиквел, июльский трейлер которого за сутки собрал рекордные для роликов с рейтингом «R» (до 17 лет только с родителями) 107 млн просмотров.

Сценарист «Мортал Комбат 2» Джереми Слейтер (Jeremy Slater) на прошедшем недавно фестивале New York Comic-Con (NYCC) сообщил, что привлечён к созданию и третьего фильма. Видео с признанием опубликовал в X портал IGN.

«Наши друзья New Line и Warner Bros. очень довольны этим фильмом, — заявил Слейтер про «Мортал Комбат 2». — Они так рады и убеждены в наличии огромной фанатской базы, что уже наняли меня писать следующую часть».

Короткий ролик с новыми кадрами из «Мортал Комбат 2»

Режиссёр «Мортал Комбат 2» Саймон МакКуойд (Simon McQuoid) на NYCC также прокомментировал перенос картины. По его словам, фильм стал заложником своего успеха: «Да, нам придётся подождать, но это будет масштабно. В этом дело».

Mortal Kombat 2 является сиквелом «Мортал Комбат» (тоже снял МакКуойд) образца 2021 года, ставшего перезапуском кинофраншизы. Фильм превзошёл ожидания создателей — сборы составили $84,4 млн (при бюджете в $55 млн).

Теги: mortal kombat 2, mortal kombat 3, netherrealm studios, warner bros. pictures, new line cinema, экранизация
