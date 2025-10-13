Сегодня 13 октября 2025
Умные очки Apple будут работать в разных режимах при подключении к Mac и iPhone

Умные очки Apple со встроенным дисплеем смогут работать в разных режимах, в зависимости от того, с каким устройством они синхронизированы. При подключении к компьютеру Mac будет активироваться один режим, а при синхронизации с iPhone — другой. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Источник изображения: macrumors.com

В сообщении Гурмана сказано, что будущие умные очки Apple, вероятнее всего, будут работать под управлением полноценной версии visionOS при сопряжении с компьютерами Mac. Если же пользователь будет использовать очки вместе с iPhone, то будет использовать более лёгкий и удобный интерфейс, оптимизированный для мобильных устройств.

Ожидается, что смарт-очки Apple будут конкурировать на рынке с очками Meta Ray-Ban с дисплеем, стоимость которых начинается от $799. Однако ранее Гурман заявлял, что первая версия умных очков Apple не будет оснащаться дисплеем. В новом сообщении журналиста сказано, что устройство получит динамики для воспроизведения аудио, камеры для съёмки фото и видео, а также поддержку управления голосовыми командами и, возможно, медицинские функции для контроля здоровья пользователя. Ожидается, что первые умные очки Apple будут анонсированы в 2026 году, а в продажу поступят в 2027 году.

умные очки, apple, носимая электроника
