AMD FSR 4, улучшения графики и оптимизации: для Black Myth: Wukong вышел первый за полгода новый патч

Разработчики из китайской студии Game Science сообщили о выходе обновления 1.0.20.21756 для своего фэнтезийного ролевого боевика Black Myth: Wukong. Патч оказался примечательным сразу по нескольким причинам.

Апдейт 1.0.20.21756 предназначается для Black Myth: Wukong на PC и PS5. На консоли Sony обновление уже доступно и, судя по сообщениям очевидцев, требует для установки 93,3 Гбайт свободного места (сама игра занимает 104 Гбайт).

По словам разработчиков, столь внушительный размер патча вызван различиями в способах хранения файлов на PS5. Тем, кому не хватит места для инсталляции, советуют удалить игру и скачать её заново.

Для ПК-версии патч стал первым с апреля и принёс поддержку масштабирования AMD FSR 4, улучшение режима совместимости и значительное повышение качества освещения при низком значении параметра глобального освещения.

На PS5 разработчики улучшили режим производительности (сократили задержку, повысили разрешение), добились более быстрых загрузок и повышенной чёткости определённых текстур.

Кроме того, обещают улучшение боя с Великим каменным истуканом, повышенную производительность ЦП/рендеринга и эффективность использования памяти, чешскую локализацию, исправления багов и вылетов.

Black Myth: Wukong вышла 20 августа 2024 года на PC (Steam, EGS, WePlay) и PS5, а спустя ровно 12 месяцев добралась до Xbox Series X и S. Game Science уже взялась за разработку следующей игры в серии — Black Myth: Zhong Kui.