Сегодня 13 октября 2025
Энтузиасты починили продырявленную GeForce RTX 5070 Ti с помощью AMD Radeon RX 580

Бразильские энтузиасты Паоло Гомес (Paulo Gomes) и Sidnelson починили сгоревшую GeForce RTX 5070 Ti весьма необычным образом. Они соединили её с другой видеокартой — AMD Radeon RX 580.

Источник изображений: YouTube / Paulo Gomes

Источник изображений: YouTube / Paulo Gomes

Карта Nvidia получила значительные повреждения из-за выгоревшей цепи питания VRM. Поломка оказалась настолько серьёзной, что в процессе первой попытки ремонта для зачистки выгоревших соединений в печатной плате карты пришлось проделать отверстие. К жизни GeForce RTX 5070 Ti в итоге не вернулась. Остальные элементы видеокарты при этом оставались в рабочем состоянии, поэтому её решили оставить в качестве донора для ремонта других устройств.

Впоследствии энтузиасты всё же решили ещё раз попробовать восстановить RTX 5070 Ti, но не совсем обычным способом. Для этого они использовали Radeon RX 580, которая выступила в роли «внешней подсистемы питания VRM».

По словам энтузиастов, самым сложным этапом стало адаптировать архитектуру VRM одной видеокарты под другую. AMD и Nvidia используют в своих решениях совершенно разные системы питания, поэтому их синхронизация потребовала от специалистов много работы и предельно точной ручной настройки.

В итоге им удалось собрать одну карту из двух, соединённых между собой. Восстановленная GeForce RTX 5070 Ti определяется системой и даже способна выдерживать лёгкие нагрузки.

Карта пока не проходила испытаний в тяжёлых тестах. Гибридный ускоритель в настоящее время функционирует только при лёгких нагрузках, чтобы избежать электрического дисбаланса и теплового стресса. Следующим шагом, по словам энтузиастов, станет доработка интерфейса подачи питания и проведение бенчмарков.

Источник:

Теги: моддинг, эксперимент, geforce rtx 5070 ti, radeon rx 580, бразилия
