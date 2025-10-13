«Просто огонь… вода, земля, воздух»: фанатов впечатлил первый геймплей файтинга Avatar Legends: The Fighting Game по «Аватару: Легенда об Аанге»

Образованная недавно американская компания Gameplay Group International на фестивале New York Comic-Con представила файтинг Avatar Legends: The Fighting Game по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге».

Avatar Legends: The Fighting Game (рабочее название) позиционируется как стремительный файтинг формата «1 на 1» с полюбившимися фанатам франшизы персонажами.

Сопровождавший анонс геймплейный трейлер Avatar Legends: The Fighting Game демонстрирует в бою аватаров Аанга и Корру, принца Зуко, а также намекает на участие Тоф, Катары, Сокки и Азулы.

По словам разработчиков, Avatar Legends: The Fighting Game спроектирована как для фанатов, так и новичков. Игра сочетает дух классики жанра с новым словом в передвижении, стиле и выразительности боя.

Судя по комментариям под роликом, поклонники файтингов и «Аватара: Легенда об Аанге» остались впечатлены увиденным. «Это просто огонь… вода, земля, воздух», — поделился DoanTendo.

Скриншоты

Обещают 12 бойцов на запуске (и ещё больше в рамках сезонной модели развития), персонажей поддержки, кампанию с оригинальным сюжетом, лучший в своём классе сетевой код Rollback, кроссплей и нарисованную вручную 2D-графику.

Релиз Avatar Legends: The Fighting Game ожидается летом 2026 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Изначально игра создавалась Maximum Entertainment, но была отменена — Gameplay Group её возродила.