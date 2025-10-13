Сегодня 13 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Просто огонь… вода, земля, воздух»: фан...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Просто огонь… вода, земля, воздух»: фанатов впечатлил первый геймплей файтинга Avatar Legends: The Fighting Game по «Аватару: Легенда об Аанге»

Образованная недавно американская компания Gameplay Group International на фестивале New York Comic-Con представила файтинг Avatar Legends: The Fighting Game по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге».

Источник изображений: Gameplay Group International

Источник изображений: Gameplay Group International

Avatar Legends: The Fighting Game (рабочее название) позиционируется как стремительный файтинг формата «1 на 1» с полюбившимися фанатам франшизы персонажами.

Сопровождавший анонс геймплейный трейлер Avatar Legends: The Fighting Game демонстрирует в бою аватаров Аанга и Корру, принца Зуко, а также намекает на участие Тоф, Катары, Сокки и Азулы.

По словам разработчиков, Avatar Legends: The Fighting Game спроектирована как для фанатов, так и новичков. Игра сочетает дух классики жанра с новым словом в передвижении, стиле и выразительности боя.

Судя по комментариям под роликом, поклонники файтингов и «Аватара: Легенда об Аанге» остались впечатлены увиденным. «Это просто огонь… вода, земля, воздух», — поделился DoanTendo.

Скриншоты
Смотреть все изображения (7)
Смотреть все
изображения (7)

Обещают 12 бойцов на запуске (и ещё больше в рамках сезонной модели развития), персонажей поддержки, кампанию с оригинальным сюжетом, лучший в своём классе сетевой код Rollback, кроссплей и нарисованную вручную 2D-графику.

Релиз Avatar Legends: The Fighting Game ожидается летом 2026 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Изначально игра создавалась Maximum Entertainment, но была отменена — Gameplay Group её возродила.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
Закрытая «бета» файтинга 2XKO по League of Legends продлится всего месяц — Riot объявила дату выхода игры в раннем доступе
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
Календарь релизов — 13–19 октября: Steam Next Fest, Keeper, Ball x Pit и Pokémon Legends: Z-A
Отправиться в жуткое кооперативное приключение Reanimal от создателей Little Nightmares можно уже сейчас — в Steam вышла демоверсия
Теги: avatar legends: the fighting game, gameplay group international, файтинг
avatar legends: the fighting game, gameplay group international, файтинг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
Одноплатный компьютер Orange Pi 6 Plus получил 12-ядерный чип с NPU и 64 Гбайт ОЗУ
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
FSR 4 заработала на старых Radeon — но качество и производительность слегка пострадали
«Просто огонь… вода, земля, воздух»: фанатов впечатлил первый геймплей файтинга Avatar Legends: The Fighting Game по «Аватару: Легенда об Аанге» 28 мин.
Календарь релизов — 13–19 октября: Steam Next Fest, Keeper, Ball x Pit и Pokémon Legends: Z-A 3 ч.
Отправиться в жуткое кооперативное приключение Reanimal от создателей Little Nightmares можно уже сейчас — в Steam вышла демоверсия 3 ч.
Лавкрафтианский хоррор-шутер Beneath не заставит себя долго ждать — новый трейлер, дата выхода и демоверсия в Steam 4 ч.
ИИ на слуху, но не в деле — нейросети заняли только 1 % интернет-активности 5 ч.
В Microsoft Defender нашли давние уязвимости, позволяющие обойти аутентификацию и загружать вредоносные файлы 6 ч.
AMD FSR 4, улучшения графики и оптимизации: для Black Myth: Wukong вышел первый за полгода новый патч 7 ч.
Журналисты показали, как волшебное приключение Everwild от авторов Sea of Thieves выглядело незадолго до отмены 7 ч.
OpenAI определила эпоху ИИ и стала уникальной компанией в истории Кремниевой долины 8 ч.
xAI будет создавать виртуальные миры для игр и обучения роботов 14 ч.
Энтузиасты починили продырявленную GeForce RTX 5070 Ti с помощью AMD Radeon RX 580 19 мин.
Складной iPhone Fold будет дешевле, чем ожидалось — Apple нашла способ сэкономить 45 мин.
OpenAI превратится в чипмейкера — Broadcom поможет проложить «путь к будущему ИИ» на 10 ГВт 2 ч.
Cooler Master выпустит корпус-сервант MasterFrame 360 с витриной для фигурок 2 ч.
Новая статья: Intel Xeon 6+ Clearwater Forest: большой плюс для маленьких ядер 4 ч.
Microsoft не хватает ЦОД и серверов в США, причём не только для ИИ 4 ч.
Россияне стали пересаживаться с ноутбуков на планшеты — так дешевле 5 ч.
Microsoft развеяла слухи об исчезновении приставок Xbox из магазинов в США 5 ч.
TP-Link провела первые испытания оборудования с Wi-Fi 8 5 ч.
Vivo X300 и X300 Pro представлены официально с 200-Мп камерами Zeiss и чипами MediaTek Dimensity 9500 6 ч.