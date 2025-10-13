Сегодня 14 октября 2025
Vivo представила смарт-часы Watch GT 2 с автономностью до 33 дней, большим экраном и eSIM

Помимо смартфонов серии X300, компания Vivo представила новые смарт-часы Watch GT 2, пришедшие на смену прошлогодней модели. Новинка предлагает увеличенный экран и улучшенную автономность. Устройство будет доступно в версии Bluetooth, а также в варианте с поддержкой eSIM.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Vivo Watch GT 2 оснащены 2,07-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 432 × 514 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 2400 кд/м². Дисплей устройства прикрыт закруглённым по краям стеклом 2.5D. Предыдущая модель оснащалась 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450 × 350 пикселей.

Смарт-часы получили оптический датчик частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла и датчик освещённости. Они могут вести круглосуточный мониторинг сердечного ритма, непрерывное определение насыщения крови кислородом, мониторинг сна, стресса и т. д.

Часы работают под управлением операционной системы Blue OS 3.0, поддерживают свыше 100 различных спортивных режимов, а также профессиональных тренеров и курсы. Также доступен специальный тренер по теннису, который ведёт статистику, например, о замахах ракеткой и ударах по мячу. Кроме того, доступен тренер на базе искусственного интеллекта DeepSeek, отвечающий на вопросы в режиме реального времени.

Версия Vivo Watch GT 2 с Bluetooth оснащена батареей на 695 мА·ч, вариант с поддержкой eSIM получил батарею на 595 мА·ч. Версия с Bluetooth обеспечивает до 33 дней автономной работы, с eSIM — до 8 дней. Размеры устройства составляют 47,54 × 40,19 × 10,97 мм, вес — около 35,8 г. Для часов заявлена поддержка NFC-платежей, GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou.

Vivo Watch GT 2 будут предлагаться в синем, белом, чёрном и розовом вариантах исполнения. За Bluetooth-версию просят 499 юаней (около $70), за eSIM-вариант — 699 юаней (около $98). Смарт-часы доступны для предзаказа в Китае. Открытые продажи начнутся 17 октября.

vivo, смарт-часы
