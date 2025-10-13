В популярнейшем архиваторе 7-Zip обнаружены две уязвимости, позволяющие удалённо взламывать ПК

Исследователи безопасности выявили две критические уязвимости в популярной программе сжатия данных 7-Zip, которые позволяют злоумышленникам выполнять произвольный код на компьютере жертвы, если пользователь откроет или извлечёт содержимое специально сформированного ZIP-архива.

Как стало известно Tom's Hardware, о проблеме сообщила 7 октября японская компания-разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro в рамках инициативы Zero Day Initiative (ZDI). Уязвимости зарегистрированы под идентификаторами CVE-2025-11001 и CVE-2025-11002 и связаны с тем, как 7-Zip обрабатывает символические ссылки внутри ZIP-файлов. Злоумышленник может создать архив, способный выйти за пределы целевой директории распаковки и записать файлы в произвольные системные пути. При комбинированном использовании эти уязвимости позволяют добиться выполнения кода с привилегиями текущего пользователя, что достаточно для компрометации среды Windows. Обе уязвимости имеют базовую оценку по шкале CVSS, равную 7,0.

Согласно бюллетеню ZDI, для эксплуатации требуется минимальное взаимодействие пользователя — достаточно просто открыть или извлечь вредоносный архив. После этого уязвимость обхода каталогов через символические ссылки может перезаписать файлы или разместить полезную нагрузку в чувствительных путях, что позволяет хакеру перехватить поток выполнения. ZDI классифицирует обе ошибки как уязвимости обхода каталогов, ведущие к удалённому выполнению кода в контексте учётной записи службы.

Российский разработчик 7-Zip Игорь Павлов выпустил версию 25.00 5 июля, в которой были устранены данные уязвимости. Стабильная версия 25.01 появилась в августе. Однако публичное раскрытие технических деталей произошло лишь на этой неделе, когда ZDI опубликовала соответствующие уведомления. Это означает, что пользователи, не обновлявшие программу с начала лета, оставались уязвимыми в течение нескольких месяцев, не зная об этом. Кроме того, из-за отсутствия механизма автоматического обновления многие продолжают использовать старые версии программы.

Ранее в этом году уязвимость CVE-2025-0411 привлекла внимание специалистов, поскольку позволяла обходить защиту Windows Mark-of-the-Web (MOTW) путём вложения вредоносных ZIP-архивов друг в друга, эффективно удаляя метку «загружено из интернета» с файлов. Эта проблема была устранена в версии 24.09.

Для обеспечения защиты рекомендуется загрузить 7-Zip версии 25.01 или новее непосредственно с официального сайта проекта. Установщик обновит существующую конфигурацию без изменения пользовательских настроек. До обновления следует избегать распаковки архивов из ненадёжных источников.