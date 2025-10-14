Сегодня 14 октября 2025
Колл-центры перешли на мобильные номера, чтобы избежать платной маркировки при звонках россиянам

Колл-центры адаптировались к новым правилам маркировки звонков, перейдя на анонимные вызовы с мобильных номеров. Это позволяет им не платить за услугу идентификации и повысить шансы на ответ, несмотря на риск попасть под блокировку в качестве спам-компании.

Источник изображения: Alex Kotliarskyi/Unsplash

С 1 сентября в России действуют поправки в закон «О связи», обязывающие компании маркировать исходящие звонки. В частности, на экране абонента должно отображаться название организации и тип вызова. Однако, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Ведомости», многие колл-центры уже нашли способ обходить это требование.

По словам директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова и руководителя проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофея Воронина, им поступали звонки якобы от ВЦИОМ, хотя на экране не отображался идентификатор организации. ВЦИОМ, в свою очередь, пояснил, что обзвон осуществляют подрядчики, не уточнив их названия.

Эксперты предполагают, что компании идут на такие меры, чтобы избежать расходов на платную маркировку — около 0,3 рубля за вызов, что может быть нежелательным при большом объёме звонков. Хотя прямых штрафов за отсутствие маркировки нет, операторы связи могут применить санкции в отношении спамеров.

Эффект от нового закона уже заметен по статистике, предоставленной Surveystudio — российской платформой для проведения профессиональных маркетинговых и социологических исследований: после его вступления количество звонков от колл-центров резко сократилось — с 5,9 млн вызовов на момент 30 сентября, до 1,3 млн на 1 октября, что, возможно, свидетельствует о переходе отрасли на новую схему работы.

Теги: россия, колл-центры, спам-звонки
