EHang представила «летающую маршрутку» VT35 на электротяге — два пассажира и 200 км за час

Китайская компания EHang — мировой лидер в производстве электрических аэротакси — представила двухместный «среднемагистральный» электролёт VT35. Дальность его полёта составит около 200 км, что обеспечивается самолётным профилем этой воздушной машины. Способность вертикально взлетать и садиться вместе с неплохой дальностью перелёта — это тот набор козырей, который обеспечит новой машине спрос в условиях города и не только.

Дизайн VT35 вырос из обкатки версии VT30. В окончательной версии машина получила два тандемных крыла размахом по 4 м каждое. Общая длина корпуса VT35 также составляет примерно 4 м, а высота — 3м. Вертикальный полёт обеспечивают восемь роторов, а горизонтальный поддерживается хвостовым пропеллером.

В будущем появится модификация с двумя поворотными роторами на передних крыльях, что ускорит горизонтальный полёт и, по-видимому, обеспечит увеличенную дальность перелётов на полном заряде аккумуляторов.

В представленной конфигурации модель VT35 сможет пролетать около 200 км с двумя пассажирами на борту. Взлётная масса аппарата составит 950 кг. На внутреннем рынке Китая модель будет продаваться по цене 6,5 млн юаней (около $911 тыс.). На поставку машины уже подписан целый ряд контрактов. Сертификат типа на производство машины получен в марте 2025 года. В настоящий момент компания работает над получением сертификата лётной годности, в чём ей хорошо помогает опыт получения такого же сертификата для двухместной модели аэротакси EH216-S — кстати, выданного ровно два года назад.

«Самолёт» VT35 сможет использовать ту же полётную инфраструктуру, что и «коптер» EH216-S. Оба они способны в беспилотном режиме доставлять пассажиров из одной точки в другую. Для полётов обоих транспортных средств создаются маршруты. Для VT35 будут предусмотрены маршруты «часовой доступности», благодаря которым пассажиры смогут добираться до места назначения значительно быстрее, чем при наземных перевозках, например, в условиях изрезанной береговой линии, островов или устьев рек.