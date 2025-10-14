HP показала ноутбук Omen 16 для фанатов League of Legends — на базе Core i7-14650HX и GeForce RTX 5070

Компания HP анонсировала лимитированную версию игрового ноутбука Omen 16 League of Legends Limited Edition с оформлением по мотивам популярной MOBA-игры. Лэптоп собран в корпусе чёрного цвета с золотыми акцентами и содержит несколько дизайнерских «пасхальных яиц», имеющих отсылку к Рунтерре — планете, на которой разворачиваются события основной канонической вселенной LoL.

Для Omen 16 League of Legends Limited Edition предлагаются несколько моделей процессоров, вплоть до Intel Core i7-14650HX. Также ноутбук может предложить дискретную видеокарту Nvidia GeForce RTX 5070 с 8 Гбайт памяти GDDR7, поддерживает до 32 Гбайт ОЗУ DDR5-5600 и оснащён NVMe-накопителем PCIe 4.0 ёмкостью 1 Тбайт.

На выбор доступны 16-дюймовая панель с разрешением WQXGA (2560 × 1600 пикселей), частотой 240 Гц и яркостью 500 кд/м2, а также экран с WUXGA-разрешением (1920 × 1200 пикселей) и частотой 165 Гц. Оба дисплея используют IPS-матрицы с поддержкой динамической смены частоты обновления (VRR) и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Ноутбук оснащён технологией Omen AI для автоматической настройки производительности и режимом Unleashed для повышения частоты кадров за счёт повышения энергопотребления.

В набор внешних разъёмов Omen 16 League of Legends Limited Edition входят один USB-C (10 Гбит/c) с альтернативными режимами DisplayPort 1.4 и зарядки, три USB-A, один HDMI 2.1, один LAN, а также комбинированный 3,5-мм аудиовыход. Беспроводные сетевые возможности обеспечены поддержкой Wi-Fi 6E (или Wi-Fi 6, в зависимости от конфигурации) и Bluetooth 5.3/5.4.

Ноутбук предлагает батарею ёмкостью до 83 Вт·ч (зависит от конфигурации) с поддержкой быстрой зарядки. До 50 % она восполняет заряд за 30 минут. Приблизительный вес ноутбука составляет 2,43 кг. HP отмечает, что часть компонентов ноутбука выполнена из переработанных материалов (колпачки клавиш включают 5 % океанического и 50 % бытового переработанного пластика)

Для ноутбука заявлена поддержка технологий звука HyperX Audio, DTS:X Ultra и наличие камеры HP True Vision с разрешением 1080p. Лэптоп работает под управлением Windows 11 Home.

HP Omen 16 League of Legends Limited Edition в скором времени станет доступен для предзаказа на сайте HP.com. Стоимость новинки составляет $1999,99.