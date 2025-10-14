Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи

Сейчас Samsung активно обновляет свои устройства до One UI 8, а утечки данных помогают узнать, какие функции корейский производитель подготовил для грядущих обновлений. Так, в One UI 8.5 на основе Android 16 QPR2 появится возможность экономить заряд аккумулятора за счёт ограничения некоторых сетевых функций, узнал ресурс Android Authority.

При анализе кода в подвергшихся утечке сборках прошивок One UI 8.5 обнаружились упоминания функции Network Battery Saver, предполагающей «экономию заряда батареи посредством ограничения сетевой производительности, когда телефон едва ли будет использоваться, например, когда вы спите». Чтобы функция начала работать надлежащим образом, пользователю рекомендуется включить сбор статистики о персональных схемах работы с сетевыми подключениями.

Механизм анализа персональных данных (Personal Data Intelligence) на смартфонах и планшетах Samsung Galaxy предполагает сбор статистики, изучение активности пользователя на устройстве и подготовку персональных рекомендаций на основе этих сведений. Эту технологию Samsung также называет Personal Data Engine. Система формирует графы знаний о привычках пользователя, чтобы работа с системой стала удобнее. Подчёркивается, что данные не отправляются в облачную инфраструктуру, а обрабатываются локально на устройстве.