Иностранные SIM-карты переохладили: блокировка в России не снимается через обещанные 24 часа

После завершения «периода охлаждения» для иностранных SIM-карт в России на них могут не поступать SMS-сообщения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения пользователей в тематических чатах, жалующихся, что из-за этого они не могут оплатить зарубежные сервисы. Также наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету.

Источник изображения: Thom Holmes/unsplash.com

Источник изображения: Thom Holmes/unsplash.com

«Период охлаждения» — 24-часовая блокировка услуг передачи данных и SMS для абонентов в роуминге в сетях российских операторов связи — был введён в качестве меры для снижения угроз атак БПЛА. По истечении 24 часов блокировка должна сниматься, но этого не происходит.

Эти проблемы зафиксированы для всех иностранных SIM-карт, но не у всех операторов связи. По словам источника «Коммерсанта», только Т2 удалось установить блокировку на 24 часа — у других операторов не было технической возможности ограничить период одними сутками. Поэтому блокировка действует весь период пребывания владельца иностранной карты на территории РФ.

Вместе с тем пользователи сообщают, что проблемы с получением SMS-сообщений наблюдаются и у Т2. Как утверждает источник «Коммерсанта» на телеком-рынке, через три–четыре недели операторы «всё отладят», и система блокировки будет работать надлежащим образом.

Директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко пояснил, что при поступлении зарубежной SIM-карты в Россию весь трафик идёт через ядро сети домашнего оператора, и передача данных не контролируется. «В том числе поэтому в текущих условиях период охлаждения такой длинный», — отметил он.

«Мы видим, что путешественники всё меньше пользуются мобильными сетями. Туристы предпочитают подключение через Wi-Fi, потому что роуминг дорогой, а публичные точки доступа к Wi-Fi широко распространены», — говорит управляющий партнёр «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
