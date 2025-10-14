Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего и Мэрилендского университета (США) при помощи комплекта спутникового оборудования за $800 научились взламывать и перехватывать данные со спутников, в том числе военных. Это оказалось относительно несложно — такая информация зачастую не шифруется.

Исследователи развернули оборудования на крыше университетского здания в районе Ла-Хойя в Сан-Диего и начали перехватывать сигналы спутников, которые находятся на геосинхронной орбите в пределах досягаемости в Южной Калифорнии. Они направляли антенну на разные аппараты и несколько месяцев изучали их сигналы, после чего им удалось собрать обширный объём конфиденциальных данных: текстовые сообщения и записи телефонных звонков; историю веб-сёрфинга пассажиров самолётов, которые пользуются в полёте Wi-Fi; данные переписки с участием объектов критически важной инфраструктуры, включая электростанции и морские нефтегазовые платформы; а также переписку американских и мексиканских военных и сотрудников правоохранительных органов, в которой раскрывается местоположение личного состава, оборудования и объектов.

Начиная работу над проектом, учёные готовились к тому, что эти данные шифруются, но оказалось, что это не так. «Они предполагали, что никто никогда не будет проверять и сканировать все эти спутники и выяснять, что на них. Вот такой у них был метод безопасности. Они просто не думали, что кто-то этим займётся», — заявил один из руководителей исследовательской группы.

Когда проблема стала очевидной, учёные уведомили о ней все компании и все ведомства, чьи данные были раскрыты. Некоторые, в том числе T-Mobile и AT&T Mexico, оперативно отреагировали и включили шифрование трафика, но так поступили пока не все. Учитывая узкий географический охват, доступный одному недорогому приёмнику, собранные исследователями данные составляют лишь небольшой объём транслируемого трафика, и истинный масштаб проблемы по всему миру может быть гораздо более внушительным.