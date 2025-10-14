Сегодня 14 октября 2025
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев

Компания Huawei представил доступную беспроводную мышь Enjoy Edition, розничная стоимость которой около $8. Новинка ориентирована на офисных пользователей и тех, кто ищет недорогую, но надёжную беспроводную мышь с длительным временем автономной работы.

Источник изображений: gizmochina.com

Источник изображений: gizmochina.com

Несмотря на низкую цену, устройство поддерживает технологию NearLink, обеспечивающую стабильную связь с низкими задержками при работе с совместимыми устройствами. Мышь имеет симметричный дизайн с изогнутыми краями, а её габариты составляют 110,27 × 62,29 × 33,33 мм, вес — 55,95 г (без учёта батарейки). На корпусе расположены стандартные правая и левая кнопки, колесо прокрутки с возможностью нажатия, а также кнопки питания и сопряжения.

Комплект поставки, помимо самой мыши, включает одну батарейку, которая, по данным производителя, может обеспечивать работу устройства до 12 месяцев в зависимости от интенсивности использования. Поддерживается настройка чувствительности курсора через специальное приложение Huawei Terminal Mouse Control.

Новинка поддерживает подключение через NearLink или Bluetooth 5.4. Устройство совместимо с ноутбуками и планшетами на базе HarmonyOS 2, iOS 13.1, Android 5.0, Windows 8.1, macOS 10.10 и более поздними версиями этих программных платформ, а также с дистрибутивами Linux, включая UOS и KOS.

Мышь поддерживает функцию автоматического обнаружения и сопряжения с совместимыми устройствами. Когда она находится рядом с таким устройством происходит моментальное подключение, не требующее ручной настройки. Это упрощает процесс взаимодействия с устройством и позволяет быстрее приступить к работе. На данный момент мышь Enjoy Edition доступна только в чёрном цвете.

Источник:

Теги: huawei, беспроводная мышь, nearlink
