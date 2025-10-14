Сегодня 14 октября 2025
Splinter Cell: Pandora Tomorrow спустя 20 лет вернулась на ПК — культовый стелс-экшен внезапно появился в Steam, EGS и Ubisoft Connect

Хотя все другие основные игры серии стелс-экшенов Tom Clancy's Splinter Cell последние годы были доступны в цифровых магазинах на ПК, Pandora Tomorrow отсутствовала в виртуальной линейке Ubisoft. До недавних пор.

Источник изображений: Ubisoft

Splinter Cell: Pandora Tomorrow вышла весной 2004 года в том числе на PC, однако в «цифре» купить её было нельзя. Возможно, из-за проблем с совместимостью — на современных видеокартах игра страдала от графических ошибок.

Как бы там ни было, 14 октября 2025 года цифровому забвению Splinter Cell: Pandora Tomorrow пришёл конец — культовый стелс-экшен спустя 20 лет после релиза без предупреждения поступил в продажу для Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect.

В российском сегменте, как и другие игры серии, Splinter Cell: Pandora Tomorrow недоступна, а за границей продаётся за $10: по полной цене в EGS, с 40-процентной скидкой в Steam ($6) и 75-процентной — в магазине Ubisoft ($2,50).

Переводом на русский Pandora Tomorrow также не сопровождается

Хорошая новость: упомянутые технические проблемы в перевыпуске исправили. Менее хорошая новость: на цифровых площадках Pandora Tomorrow представлена во всём своём 21-летнем великолепии (4:3, никаких графических улучшений).

Плохие новости: Ubisoft не подумала добавить в игру поддержку контроллеров, отключила мультиплеер (один из лучших элементов оригинального релиза), но зато встроила в Steam-версию принудительную интеграцию с Ubisoft Connect.

Помимо возвращения Pandora Tomorrow, для фанатов Splinter Cell сегодняшний день примечателен премьерой анимационного сериала Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch от Netflix — для просмотра уже доступны все восемь эпизодов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tom clancy's splinter cell: pandora tomorrow, ubisoft, стелс-экшен
