Итальянцы приделали ИИ к ветрякам — и те дали жару

Итальянская компания Gevi Wind разработала систему ИИ-регулирования угла атаки лопастей ветряной турбины. Искусственный интеллект корректирует угол лопастей ветряного генератора каждые несколько миллисекунд, получая информацию не только о направлении и силе ветра, но даже о турбулентности, создаваемой соседними лопастями. Это заметно повышает эффективность выработки ветряной энергии, что может стать основой городской ветроэнергетики по всей Европе.

Рендер полномасштабной турбины. Источник изображений: Gevi Wind

Компания Gevi Wind с офисами в Пизе и Риме основана в 2022 году. Она разрабатывает ветрогенераторы с вертикально расположенными лопастями. Такие установки могут иметь относительно небольшие размеры и быть приспособлены для выработки энергии в городской черте. Фирменный генератор Gevi Wind высотой 3 м и диаметром ротора 5,4 м способен вырабатывать 3–5 кВт мощности при скорости ветра от 2,5 м/с. Благодаря компактным габаритам его можно устанавливать на крышах зданий и в других условиях плотной застройки.

Заявлен низкий уровень шума — одно из ключевых требований к ветрякам, размещаемым рядом с жилыми домами. Так, система Gevi Wind не будет создавать шум выше 38 дБ на расстоянии около 10 м. Кроме того, небольшие размеры конструкции позволят монтировать её без привлечения высотных кранов — обязательного элемента при установке башенных ветряков. Обслуживание таких установок также будет значительно проще и дешевле.

Эксперименты с моделями «умных» ветряков небольших размеров показали, что турбины, оснащённые системой искусственного интеллекта, автоматически подстраивающей угол атаки лопастей в реальном времени, повышают выработку энергии на 60 % по сравнению с ветряками с фиксированными лопастями. Также ИИ позволяет на 80 % снизить механическую нагрузку на лопасти, что продлевает срок службы установки.

Модель с ротором высотой 1,7 м и диаметром 1,8 м вырабатывает 1 кВт·ч чистой энергии в год при средней скорости ветра 5,2 м/с

Итальянский проект заинтересовал целый ряд инвесторов, среди которых — 360 Capital и CDP Venture Capital при поддержке фонда Acceleratori, фонда соинвестирования MiSE, фонда Toscana Next, а также NextSTEP One. Для ускорения перехода к полномасштабным изделиям компания получила финансирование в размере €2,7 млн. В случае успеха ветряки с ИИ появятся во многих городах Европы.

ветроэнергетика, ветряк, искусственный интеллект
