Сегодня 14 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей

Павел Дуров рассказал, что Европейский союз едва не принял законопроект, обязывающий приложения сканировать все личные сообщения пользователей. Глава Telegram разослал соответствующее уведомление всем пользователям во Франции, предупредив, что подобные меры превратили бы смартфоны граждан в инструменты слежки.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

По словам Дурова, инициатором законодательной инициативы выступила Франция. Как бывший, так и нынешний министры внутренних дел страны — Брюно Ретайо (Bruno Retailleau) и Лоран Нуньес (Laurent Nuñez) — поддержали предложение. Кроме того, в марте прошлого года они заявили, что полиция должна иметь доступ к личной переписке французских граждан. За законопроект проголосовали депутаты от французской правоцентристской партии «Республиканцы» и движения «Возрождение», связанного с президентом Эмманюэлем Макроном (Emmanuel Macron).

По утверждению главы Telegram, такие меры формально направлены на борьбу с преступностью, однако на практике затрагивают исключительно обычных пользователей, так как преступники могут обходить сканирование с помощью VPN или специализированных сайтов, а служебная переписка чиновников и полицейских, согласно тексту законопроекта, освобождается от обязательного контроля. «Только ВЫ – обычные граждане – подвергнетесь опасности компрометации ваших личных сообщений и фотографий», — говорится в сообщении Telegram.

В последний момент принятие закона было остановлено благодаря позиции Германии, которая выступила против инициативы. Тем не менее, по мнению Telegram, основные права граждан Франции и других стран ЕС по-прежнему находятся под угрозой из-за стремления французских властей получить полный доступ к частной переписке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Telegram получил большое обновление: переписки в групповых звонках, комментарии к профилям и другие нововведения
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты
Павел Дуров заявил, что его арест год назад — это ошибка французской полиции
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы
Discord нашла виноватого в утечке данных пользователей — подрядчик заявил, что его не взламывали
Google Meet теперь умеет накладывать виртуальный макияж с помощью ИИ
Теги: телеграм, telegram, павел дуров, евросоюз, мессенджеры
телеграм, telegram, павел дуров, евросоюз, мессенджеры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос
AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер 3 мин.
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей 54 мин.
YouTube научится синхронизировать автоматический дубляж с губами спикера 2 ч.
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы 2 ч.
Discord нашла виноватого в утечке данных пользователей — подрядчик заявил, что его не взламывали 3 ч.
Google Meet теперь умеет накладывать виртуальный макияж с помощью ИИ 3 ч.
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей 4 ч.
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT 4 ч.
Instagram защитит подростков от ИИ и «взрослого» контента — фильтр PG-13 теперь включён по умолчанию 4 ч.
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome 5 ч.
Intel представила Crescent Island — GPU для ИИ на архитектуре Xe3P и со 160 Гбайт LPDDR5X 45 мин.
Oracle анонсировала крупнейший в мире зеттафлопсный ИИ-кластер OCI Zettascale10: до 800 тыс. ускорителей NVIDIA в нескольких ЦОД 2 ч.
Итальянцы приделали ИИ к ветрякам — и те дали жару 2 ч.
Oracle купит 50 000 ИИ-ускорителей AMD — альтернатива Nvidia набирает обороты 3 ч.
OCP поможет в унификации чиплетов с применением открытых стандартов: Arm и Eliyan поделились наработками 4 ч.
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт 5 ч.
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев 5 ч.
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190 5 ч.
В спутниковой связи не оказалось шифрования — любой может перехватывать сообщения, звонки и трафик 5 ч.
Иностранные SIM-карты переохладили: блокировка в России не снимается через обещанные 24 часа 5 ч.