Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей

Павел Дуров рассказал, что Европейский союз едва не принял законопроект, обязывающий приложения сканировать все личные сообщения пользователей. Глава Telegram разослал соответствующее уведомление всем пользователям во Франции, предупредив, что подобные меры превратили бы смартфоны граждан в инструменты слежки.

По словам Дурова, инициатором законодательной инициативы выступила Франция. Как бывший, так и нынешний министры внутренних дел страны — Брюно Ретайо (Bruno Retailleau) и Лоран Нуньес (Laurent Nuñez) — поддержали предложение. Кроме того, в марте прошлого года они заявили, что полиция должна иметь доступ к личной переписке французских граждан. За законопроект проголосовали депутаты от французской правоцентристской партии «Республиканцы» и движения «Возрождение», связанного с президентом Эмманюэлем Макроном (Emmanuel Macron).

По утверждению главы Telegram, такие меры формально направлены на борьбу с преступностью, однако на практике затрагивают исключительно обычных пользователей, так как преступники могут обходить сканирование с помощью VPN или специализированных сайтов, а служебная переписка чиновников и полицейских, согласно тексту законопроекта, освобождается от обязательного контроля. «Только ВЫ – обычные граждане – подвергнетесь опасности компрометации ваших личных сообщений и фотографий», — говорится в сообщении Telegram.

В последний момент принятие закона было остановлено благодаря позиции Германии, которая выступила против инициативы. Тем не менее, по мнению Telegram, основные права граждан Франции и других стран ЕС по-прежнему находятся под угрозой из-за стремления французских властей получить полный доступ к частной переписке.