Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости компьютеры и ноутбуки Apple Apple намекнула на скорый анонс MacBook ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple намекнула на скорый анонс MacBook Pro на чипе M5 — его могут представить уже завтра

Вице-президент по маркетингу Apple Грег Джозвяк (Greg Joswiak) опубликовал в соцсетях загадочный тизер некой грядущей новинки, сопроводив его фразой «что-то мощное надвигается». Пост сопровождался изображением, явно намекающим на анонс нового MacBook Pro.

К короткому сообщению прилагалась анимация, на которой виден силуэт MacBook Pro, выполненный в форме латинской V — римской пятёрки, а также характерная подпись «Mmmmm» с пятью буквами M. Всё это указывает на скорый выход MacBook Pro с новым процессором Apple M5. Есть вероятность, что анонс состоится уже завтра, 15 октября.

По информации инсайдеров, в ближайшие дни Apple представит обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5. Дизайн устройства, судя по имеющимся данным, останется прежним, но есть вероятность появления нового цветового варианта. Тем более на тизере ноутбук выглядит синим — возможно, MacBook Pro получит расцветку в стиле Sky Blue, ранее использовавшуюся для MacBook Air и iPhone.

Помимо ноутбука, в ближайшее время ожидается анонс новых моделей iPad Pro и гарнитуры Vision Pro, также на платформе M5. Старшие конфигурации MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, выйдут не раньше 2026 года. Кроме того, аналитики не исключают появления обновлённых моделей Apple TV и HomePod mini.

Подробности о характеристиках и сроках старта продаж Apple пока не раскрывает, ограничившись только сообщением о скором анонсе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple планирует представить на этой неделе три новых продукта
В октябре Apple представит более пяти новинок, но это не точно
Apple скоро начнёт массовый выпуск MacBook Pro и Air на базе чипов M5
Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году
Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион
Теги: apple, macbook pro, apple m5, ноутбук
apple, macbook pro, apple m5, ноутбук
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру 6 мин.
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер 2 ч.
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей 3 ч.
YouTube научится синхронизировать автоматический дубляж с губами спикера 4 ч.
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы 4 ч.
Discord нашла виноватого в утечке данных пользователей — подрядчик заявил, что его не взламывали 4 ч.
Google Meet теперь умеет накладывать виртуальный макияж с помощью ИИ 5 ч.
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей 5 ч.
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT 5 ч.
Instagram защитит подростков от ИИ и «взрослого» контента — фильтр PG-13 теперь включён по умолчанию 6 ч.
Новая статья: Обзор нововведений в ALD Pro 3.0.0: всем каталогам каталог 12 мин.
Apple намекнула на скорый анонс MacBook Pro на чипе M5 — его могут представить уже завтра 2 ч.
Intel представила Crescent Island — GPU для ИИ на архитектуре Xe3P и со 160 Гбайт LPDDR5X 3 ч.
Oracle анонсировала крупнейший в мире зеттафлопсный ИИ-кластер OCI Zettascale10: до 800 тыс. ускорителей NVIDIA в нескольких ЦОД 4 ч.
Итальянцы приделали ИИ к ветрякам — и те дали жару 4 ч.
Oracle купит 50 000 ИИ-ускорителей AMD — альтернатива Nvidia набирает обороты 5 ч.
OCP поможет в унификации чиплетов с применением открытых стандартов: Arm и Eliyan поделились наработками 6 ч.
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт 6 ч.
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев 6 ч.
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190 6 ч.