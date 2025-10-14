Apple намекнула на скорый анонс MacBook Pro на чипе M5 — его могут представить уже завтра

Вице-президент по маркетингу Apple Грег Джозвяк (Greg Joswiak) опубликовал в соцсетях загадочный тизер некой грядущей новинки, сопроводив его фразой «что-то мощное надвигается». Пост сопровождался изображением, явно намекающим на анонс нового MacBook Pro.

К короткому сообщению прилагалась анимация, на которой виден силуэт MacBook Pro, выполненный в форме латинской V — римской пятёрки, а также характерная подпись «Mmmmm» с пятью буквами M. Всё это указывает на скорый выход MacBook Pro с новым процессором Apple M5. Есть вероятность, что анонс состоится уже завтра, 15 октября.

По информации инсайдеров, в ближайшие дни Apple представит обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5. Дизайн устройства, судя по имеющимся данным, останется прежним, но есть вероятность появления нового цветового варианта. Тем более на тизере ноутбук выглядит синим — возможно, MacBook Pro получит расцветку в стиле Sky Blue, ранее использовавшуюся для MacBook Air и iPhone.

Помимо ноутбука, в ближайшее время ожидается анонс новых моделей iPad Pro и гарнитуры Vision Pro, также на платформе M5. Старшие конфигурации MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, выйдут не раньше 2026 года. Кроме того, аналитики не исключают появления обновлённых моделей Apple TV и HomePod mini.

Подробности о характеристиках и сроках старта продаж Apple пока не раскрывает, ограничившись только сообщением о скором анонсе.