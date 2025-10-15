Сегодня 15 октября 2025
«Оскорбление техноэнтузиастов»: Google Pixel 10 Pro Fold сгорел во время испытаний на прочность

Ожидалось, что смартфон Google Pixel 10 Pro Fold станет новой вехой в развитии складных устройств: первый в истории смартфон с полной защитой от пыли по стандарту IP68, обновлённый дизайн шарнирного механизма и более ёмкая батарея с поддержкой технологии зарядки Qi2. Однако недавний тест Pixel 10 Pro Fold на прочность, проведённый YouTube-блогером JerryRigEverything, показал, что смартфон имеет свои слабые стороны. Более того, он попросту сгорел во время теста на изгиб.

Источник изображения: JerryRigEverything / YouTube

Источник изображения: JerryRigEverything / YouTube

Блогер считает, что возгорание произошло после того, как корпус смартфона треснул вдоль одной из антенных линий. Это привело к сдавливанию слоёв аккумулятора, что спровоцировало короткое замыкание. В результате началась термическая реакция, и вся энергия аккумулятора выплеснулась в одном неконтролируемом импульсе. Он отметил, что впервые за годы проведения испытаний смартфонов на прочность столкнулся с тем, что устройство буквально сгорело.

По мнению блогера, такой исход был вполне предсказуем, поскольку разработчики уже в третьем поколении смартфонов оставляют те же слабые места в конструкции. Оригинальный Pixel Fold и прошлогодний Pixel 9 Pro Fold потерпели неудачу в тестах на изгиб по тем же причинам.

В ходе тестирования блогер также поставил под сомнение степень защиты внутренних компонентов смартфона от пыли. Google утверждает, что новый складной смартфон компании оснащён полностью герметичным шарнирным механизмом, защищённым от пыли по стандарту IP68. Однако после того как блогер некоторое время посыпал смартфон пылью, оказалось, что мелкие частицы всё же попали внутрь шарнира, из-за чего он начал издавать «неприятные хрустящие звуки». Блогер пришёл к выводу, что экран защищён от пыли лучше, чем шарнирный механизм.

В конечном счёте блогер назвал Pixel 10 Pro Fold «самым слабым складным смартфоном, который я когда-либо тестировал». Повторяющиеся из года в год конструктивные недостатки и маркетинг, который рекламировал долговечность устройства, не оправдывают ожидания. «У них хватило смелости назвать Pixel 10 Fold сверхпрочным <…> это оскорбление техноэнтузиастов по всему миру», — подвёл итог блогер.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: pixel 10 pro fold, google, смартфон
