Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360°

Компания DJI представила стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 для смартфонов, получивший по сравнению с вышедшими ранее в этом году Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P целый ряд улучшений.

Как и предшественники, DJI Osmo Mobile 8 имеет компактный корпус, но с улучшенной рукояткой, специально разработанной для съёмки с нижнего ракурса. В новинке компания DJI также усовершенствовала систему панорамирования, обеспечив поддержку вращения на 360°, что ранее было невозможно.

Как отметил ресурс Android Authority, самое значительное обновление касается отслеживания объектов. Помимо встроенного трекинга с помощью приложения DJI Mimo, Osmo Mobile 8 получил поддержку DockKit от Apple. Эта технология обеспечивает автоматическое отслеживание объектов с помощью камеры смартфона. Помимо стандартного приложения камеры iPhone, поддержка DockKit также позволяет отслеживать объекты в более чем 200 приложениях для платформы iOS, включая TikTok и Instagram✴. Кроме того, Osmo Mobile 8 теперь способен отслеживать не только людей, но и домашних животных — кошек и собак.

Как и предшественники, Osmo Mobile 8 обеспечивает резервное питание смартфона через порт USB-C и быстрое сопряжение с передатчиками DJI Mic 2 и Mic Mini. Подобно Osmo Mobile 7P, новинка поддерживает многофункциональный модуль DJI, который улучшает отслеживание объектов и автоматический замер экспозиции. Встроенный микрофон позволяет записывать звук даже без внешнего микрофона, а также предлагается возможность использования выдвижной штанги. Продолжительность автономной работы Osmo Mobile 8 составляет до 10 часов.

Цена и сроки выхода DJI Osmo Mobile 8 будут объявлены позднее.