Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360°

Компания DJI представила стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 для смартфонов, получивший по сравнению с вышедшими ранее в этом году Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P целый ряд улучшений.

Источник изображения: heyupnow.com

Источник изображения: heyupnow.com

Как и предшественники, DJI Osmo Mobile 8 имеет компактный корпус, но с улучшенной рукояткой, специально разработанной для съёмки с нижнего ракурса. В новинке компания DJI также усовершенствовала систему панорамирования, обеспечив поддержку вращения на 360°, что ранее было невозможно.

Как отметил ресурс Android Authority, самое значительное обновление касается отслеживания объектов. Помимо встроенного трекинга с помощью приложения DJI Mimo, Osmo Mobile 8 получил поддержку DockKit от Apple. Эта технология обеспечивает автоматическое отслеживание объектов с помощью камеры смартфона. Помимо стандартного приложения камеры iPhone, поддержка DockKit также позволяет отслеживать объекты в более чем 200 приложениях для платформы iOS, включая TikTok и Instagram. Кроме того, Osmo Mobile 8 теперь способен отслеживать не только людей, но и домашних животных — кошек и собак.

Как и предшественники, Osmo Mobile 8 обеспечивает резервное питание смартфона через порт USB-C и быстрое сопряжение с передатчиками DJI Mic 2 и Mic Mini. Подобно Osmo Mobile 7P, новинка поддерживает многофункциональный модуль DJI, который улучшает отслеживание объектов и автоматический замер экспозиции. Встроенный микрофон позволяет записывать звук даже без внешнего микрофона, а также предлагается возможность использования выдвижной штанги. Продолжительность автономной работы Osmo Mobile 8 составляет до 10 часов.

Цена и сроки выхода DJI Osmo Mobile 8 будут объявлены позднее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DJI не согласна с Пентагоном: компания обжаловала решение суда о военных связях с Китаем
DJI снова открестилась от связей китайским оборонным комплексом
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае
«Оскорбление техноэнтузиастов»: Google Pixel 10 Pro Fold сгорел во время испытаний на прочность
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190
Теги: dji, osmo mobile, стабилизатор, смартфон
dji, osmo mobile, стабилизатор, смартфон
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 43 мин.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 57 мин.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 58 мин.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 3 ч.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 3 ч.
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 5 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 5 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 5 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 6 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200 3 мин.
Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно 19 мин.
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999 25 мин.
Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360° 28 мин.
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499 36 мин.
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5: в 3,5 раза быстрее по части ИИ и на 60 % — в графике 2 ч.
Apple представила процессор M5 — 10 ядер, графика с нейроускорителями и ускоренная память 2 ч.
Google вложит $15 млрд в развитие ИИ, ЦОД, сетей и энергетики в Индии 2 ч.
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей 3 ч.
OpenAI и Oracle развернут 450 тыс. ускорителей NVIDIA в техасском дата-центре Stargate 3 ч.