«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение

Разработчики из Firefly Studios сообщили о выходе крупного осеннего обновления и первого аддона для своей средневековой стратегии Stronghold Crusader: Definitive Edition — расширенного ремастера Stronghold Crusader образца 2002 года.

Патч обновил Stronghold Crusader: Definitive Edition до версии 2.0 и принёс с собой дополнительный контент: хозяина болот Крокодила (ИИ-лорд), экономическую кампанию на пять миссий и бесплатный набор карт.

Также добавили расширенные настройки для схваток (в том числе их рандомизатор), мультиплеера и кооператива, новый редактор гербов и настройки сложности для исторических кампаний, классических троп и «Песков времени».

Кроме того, разработчики улучшили поведение ИИ при осаде, снизили количество вылетов и рассинхронизаций в мультиплеере, подкорректировали баланс и устранили ряд багов. Полный список изменений доступен в Steam.

Что касается дополнения, то оно называется The Canary & The Trader и продаётся в российском Steam за 200 рублей. «Вы балуете нас, милорд», — посчитал eggbeatz из комментариев под релизным трейлером DLC.

Аддон включает двух лордов (хитрую Канарейку и ловкого Торговца), запутанную «Тропу Шакала» на девять «грандиозных миссий» и новые игровые сценарии, включая поля сражений, комбинации отрядов и продуманное планирование.

Stronghold Crusader: Definitive Edition стартовала 15 июля эксклюзивно в Steam с «очень положительными» обзорами (рейтинг 90 %). Ближайшей зимой для игры также планируется крупное контентное обновление и платное дополнение.