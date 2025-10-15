Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Honor представила Magic8 и Magic8 Pro: ф...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Honor представила Magic8 и Magic8 Pro: флагманы с акцентом на ИИ и мощными камерами

Honor официально анонсировала новые флагманские смартфоны Magic8 и Magic8 Pro. Обе новинки получили флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменную оболочку MagicOS 10 на базе Android 16 с интегрированным голосовым ИИ-ассистентом Yoyo и — впервые для серии — выделенную кнопку AI Button для быстрого доступа к интеллектуальным функциям. Пока что Honor представила лишь версии смартфонов для Китая — глобальные версии ожидаются в будущем.

Слева — Honor Magic8, справа — Honor Magic8 Pro

Слева — Honor Magic8, справа — Honor Magic8 Pro

Старшая модель Honor Magic8 Pro выделяется в первую очередь набором камер: основной модуль на 50 Мп с сенсором размером 1/1,3", светосильной оптикой f/1.6 и оптической стабилизацией, широкоугольная камера на 50 Мп с углом обзора 122°, а также телевик с разрешением 200 Мп на сенсоре 1/1,4", с оптической стабилизацией и 3,7-кратным оптическим зумом. Для селфи используется 50-Мп фронтальная камера, дополненная 3D-датчиком глубины для разблокировки по лицу.

Дисплей — 6,71-дюймовый OLED LTPO с частотой 120 Гц, разрешением 2808 × 1256 пикселей и рекордной пиковой яркостью 6000 кд/м². Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков в экране и полная защита от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч (для китайской версии), дополненный быстрой зарядкой мощностью 100 Вт по кабелю и 80-Вт беспроводной зарядкой.

Базовая модель Magic8 получила тот же процессор и ИИ-возможности, но чуть меньший дисплей — 6,58 дюйма (2760 × 1256 пикселей), а также аккумулятор на 7000 мА·ч с быстрой 90-Вт зарядкой по кабелю и 80-Вт беспроводной. Здесь также имеется полная защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Набор камер у младшей модели несколько скромнее. Основная камера — 50 Мп (1/1,56", f/1.9, оптическая стабилизация), широкоугольный модуль — 50 Мп, а телефотомодуль построен на датчике с разрешением 64 Мп и оснащён оптикой с 3-кратным зумом. Селфи-камера также 50-Мп, но без 3D-сканера лица.

Обе модели доступны в золотом (Sunrise Gold), голубом (Sky Cyan), белом и чёрном цветах, оснащены ультразвуковым сканером отпечатков и работают под управлением MagicOS 10. Новинки поддерживают интеллектуальные функции агента Honor AI, который способен автоматически выполнять более 3000 сценариев, а ассистент Yoyo активируется в соответствующем контексте для автоматического выполнения ряда операций. Кнопка AI Button позволяет одним нажатием запускать выбранные ИИ-функции.

Honor Magic8 и Magic8 Pro уже доступны для предзаказа в Китае, а продажи стартуют 23 октября. Глобальный анонс состоится позже в этом году.

Цены в Китае следующие:

  • Honor Magic8 12+256 Гбайт — 4499 юаней ($630);
  • Honor Magic8 12+512 Гбайт — 4799 юаней ($672);
  • Honor Magic8 16+512 Гбайт — 4999 юаней ($700);
  • Honor Magic8 16+1024 Гбайт — 5499 юаней ($770);
  • Honor Magic8 Pro 12+256 Гбайт — 5699 юаней ($798);
  • Honor Magic8 Pro 12+512 Гбайт — 5999 юаней ($840);
  • Honor Magic8 Pro 16+512 Гбайт — 6199 юаней ($868);
  • Honor Magic8 Pro 16+1024 Гбайт — 6699 юаней ($939).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Неубиваемый смартфон Honor X9d с батареей на 8300 мА·ч поступил в продажу в России — от 33 990 рублей
В России поступил в продажу ударопрочный смартфон Honor X7d с батарей на 6500 мА·ч и ценой от 17 999 рублей
Honor показала флагман Magic8 Pro с ИИ-кнопкой и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360°
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае
«Оскорбление техноэнтузиастов»: Google Pixel 10 Pro Fold сгорел во время испытаний на прочность
Теги: honor, смартфон, ии, android 16
honor, смартфон, ии, android 16
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
«Наконец-то кто-то не просто скопировал Tarkov»: поклонники жанра с воодушевлением встретили анонс эвакуационного хоррор-шутера Rules of Engagement: The Grey State 7 мин.
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение 31 мин.
Warface вернулась в российский Steam спустя два года, но есть нюанс 2 ч.
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 3 ч.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 3 ч.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 3 ч.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 4 ч.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 5 ч.
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 6 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 6 ч.
Apple перестала комплектовать MacBook Pro зарядными устройствами — пока обделили только Европу 4 мин.
BenQ представила 27-дюймовые 4K-мониторы для пользователей Mac и творческих профессионалов 19 мин.
iPhone получил недоделанный Wi-Fi 7 — под новым шильдиком Apple спрятала старый Wi-Fi 6E 24 мин.
Honor представила Magic8 и Magic8 Pro: флагманы с акцентом на ИИ и мощными камерами 49 мин.
SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200 2 ч.
Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно 2 ч.
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999 3 ч.
Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360° 3 ч.
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499 3 ч.
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5: в 3,5 раза быстрее по части ИИ и на 60 % — в графике 3 ч.