Honor представила Magic8 и Magic8 Pro: флагманы с акцентом на ИИ и мощными камерами

Honor официально анонсировала новые флагманские смартфоны Magic8 и Magic8 Pro. Обе новинки получили флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменную оболочку MagicOS 10 на базе Android 16 с интегрированным голосовым ИИ-ассистентом Yoyo и — впервые для серии — выделенную кнопку AI Button для быстрого доступа к интеллектуальным функциям. Пока что Honor представила лишь версии смартфонов для Китая — глобальные версии ожидаются в будущем.

Старшая модель Honor Magic8 Pro выделяется в первую очередь набором камер: основной модуль на 50 Мп с сенсором размером 1/1,3", светосильной оптикой f/1.6 и оптической стабилизацией, широкоугольная камера на 50 Мп с углом обзора 122°, а также телевик с разрешением 200 Мп на сенсоре 1/1,4", с оптической стабилизацией и 3,7-кратным оптическим зумом. Для селфи используется 50-Мп фронтальная камера, дополненная 3D-датчиком глубины для разблокировки по лицу.

Дисплей — 6,71-дюймовый OLED LTPO с частотой 120 Гц, разрешением 2808 × 1256 пикселей и рекордной пиковой яркостью 6000 кд/м². Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков в экране и полная защита от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч (для китайской версии), дополненный быстрой зарядкой мощностью 100 Вт по кабелю и 80-Вт беспроводной зарядкой.

Базовая модель Magic8 получила тот же процессор и ИИ-возможности, но чуть меньший дисплей — 6,58 дюйма (2760 × 1256 пикселей), а также аккумулятор на 7000 мА·ч с быстрой 90-Вт зарядкой по кабелю и 80-Вт беспроводной. Здесь также имеется полная защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Набор камер у младшей модели несколько скромнее. Основная камера — 50 Мп (1/1,56", f/1.9, оптическая стабилизация), широкоугольный модуль — 50 Мп, а телефотомодуль построен на датчике с разрешением 64 Мп и оснащён оптикой с 3-кратным зумом. Селфи-камера также 50-Мп, но без 3D-сканера лица.

Обе модели доступны в золотом (Sunrise Gold), голубом (Sky Cyan), белом и чёрном цветах, оснащены ультразвуковым сканером отпечатков и работают под управлением MagicOS 10. Новинки поддерживают интеллектуальные функции агента Honor AI, который способен автоматически выполнять более 3000 сценариев, а ассистент Yoyo активируется в соответствующем контексте для автоматического выполнения ряда операций. Кнопка AI Button позволяет одним нажатием запускать выбранные ИИ-функции.

Honor Magic8 и Magic8 Pro уже доступны для предзаказа в Китае, а продажи стартуют 23 октября. Глобальный анонс состоится позже в этом году.

Цены в Китае следующие: