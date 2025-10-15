Warhammer 40,000: Dark Heresy готовится к «альфе», а Rogue Trader скоро выйдет на Nintendo Switch 2

Студия Owlcat Games поделилась важными новостями о двух своих партийных RPG во вселенной мрачного будущего — ещё не вышедшей Warhammer 40,000: Dark Heresy и уже дебютировавшей Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Как стало известно из показанного на IGN Fall Fan Fest 2025 трейлера, альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет в четвёртом квартале 2025 года. Доступ получат покупатели расширенного ($80) и коллекционного ($289) изданий игры.

Игрокам в роли Инквизитора предстоит возглавить отряд разношёрстных союзников, дать бой ереси в глубинах сектора Каликсиc и столкнуться с угрозой таинственной аномалии Тиран-Звезды, которая погружает в пучины безумия целые миры.

Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Обещают мрачную детективную историю, непростой моральный выбор, систему убеждений, пошаговые бои, озвучку диалогов и поддержку русского языка (текст).

Что касается Warhammer 40,000: Rogue Trader, то игра собралась на Nintendo Switch 2. Релиз ожидается «скоро» — точную дату объявят 25 октября в рамках Warhammer Day. Анонс сопровождался коротким геймплейным трейлером (см. ролик ниже).

Пользователям Rogue Trader достаётся роль вольного торговца в просторе Коронус. RPG предлагает влияние решений на мир, романы с компаньонами, кооператив на шестерых и поддержку русского языка.

Warhammer 40,000: Rogue Trader дебютировала 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. С тех пор игра получила два сюжетных дополнения, а в 2026-м обзаведётся ещё двумя.