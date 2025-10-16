Представлено цифровое перо Logitech Muse для гарнитуры Apple Vision Pro за $130

Logitech объявила об открытии предзаказа на цифровой стилус Logitech Muse, представленный в июне этого года. Устройство позиционируется компанией как первый пространственный аксессуар, разработанный для гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro.

Поставки Logitech Muse начнутся 22 октября. Стоимость нового аксессуара такая же, как у стилуса MX Ink, выпущенного Logitech в прошлом году для VR-гарнитур Meta✴ Quest — $129,95.

Logitech Muse представляет собой контроллер Vision Pro в форме ручки, который можно использовать как карандаш для навигации в приложениях, создания заметок или рисунков, обеспечивая более естественное взаимодействие со средой смешанной реальности по сравнению с использованием только рук.

Внешний облик Logitech Muse почти не отличается от MX Ink за исключением дизайна кнопок. Главное отличие заключается в том, что Logitech Muse подключается для зарядки только через USB-C и не имеет док-станции, в то время как Logitech MX Ink можно заряжать как через USB-C, так и с помощью входящей в комплект док-станции Inkwell Charging Dock.

Среди особенностей Logitech Muse — поддержка тактильной обратной связи в режиме реального времени с помощью чувствительного к давлению наконечника для работы на поверхностях и кнопки с датчиком силы нажатия для регулировки толщины линии при рисовании в пространстве.