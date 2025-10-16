«Доверие мимолётно, предательство неизбежно»: в кооперативном хорроре The Outlast Trials появится PvP-режим «Вторжение»

Разработчики из канадской студии Red Barrels анонсировали PvP-режим Invasion («Вторжение») для своего кооперативного хоррора The Outlast Trials. По такому случаю был выпущен отдельный геймплейный трейлер.

«Вторжение» начнётся в игре 21 октября в рамках нового сезона и будет доступно через терминалы в комнате отдыха. Геймеры смогут подключаться к испытаниям других пользователей, притворяясь самозванцами (Imposters) с масками и даже одеждой своих жертв. Такой незваный гость сможет следить за своей целью через камеры видеонаблюдения и «наносить удары из тени» с помощью холодного оружия.

«В режиме “Вторжение” доверие мимолётно, предательство неизбежно, а выживание зависит от того, насколько глубоко вы готовы ранить», — заявляют разработчики. Количество самозванцев в рамках одного матча ограничат, но они, по задумке авторов, смогут оказывать сильное влияние на прохождение PvE-испытаний.

The Outlast Trials доступна на ПК (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.