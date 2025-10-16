Сегодня 16 октября 2025
Новости Software
Карточный роглайт «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышел на консолях

Сюжетный карточный роглайт «Бессмертный. Сказки Старой Руси» от чешского издательства Fulqrum Publishing и российской 1C Game Studios поступил в продажу на консолях. По случаю релиза был выпущен специальный геймплейный трейлер, демонстрирующий различных персонажей в битвах против нечисти.

Источник изображения: Fulqrum Publishing

Источник изображения: Fulqrum Publishing

События Deathless: The Hero Quest (официальное название игры на английском) разворачиваются в Белосветье — сказочном мире, где есть богатыри и красавицы, злые колдуны и добрые волшебники.

Геймеру предстоит отправиться в опасное путешествие и одолеть Кощея Бессмертного. Помогать ему в этом будут Варвара Краса, Василиса Премудрая, Добрыня Никитич и Алёша. У каждого героя также есть своя уникальная цепочка заданий, прохождение которой поможет больше узнать о мире игры и волшебных существах, что его населяют.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» покинула ранний доступ 12 декабря 2024 года в Steam и VK Play, а чуть позже добралась до Epic Games Store. С 16 октября 2025 года, как и было обещано ранее, проект также доступен на PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.

Источник:

бессмертный. сказки старой руси, fulqrum publishing, карточная игра, роглайт, deathless: the hero quest, 1c game studios
