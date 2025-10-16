Безумный кооперативный симулятор Kaiju Cleaner Simulator предложит очищать улицы от трупов гигантских монстров

Разработчики из инди-студии One More Time (Tavern Manager Simulator) на трансляции IGN Fall Fan Fest 2025 представили Kaiju Cleaner Simulator — безумный кооперативный симулятор уборки после битв гигантских монстров.

Игрокам Kaiju Cleaner Simulator достанется роль уборщиков, которым предстоит очищать улицы после ожесточённых битв кайдзю: вскрывать трупы гигантских монстров, управлять тяжёлой техникой и избавляться от ядовитых токсинов.

Для работы с биологическими отходами и необычной анатомией чудовищ придётся задействовать специализированные инструменты (пила, водомёт, силовые перчатки и так далее). В кооперативе на четверых можно координировать задачи.

Обещают неповторимое сочетание чёрной комедии и веселья, абсурдный юмор, полные сюрпризов уровни, странноватых монстров и текстовый перевод на русский. Анонсирующий трейлер прилагается (прикреплён выше).

Kaiju Cleaner Simulator выйдет во втором квартале 2026 года на ПК (в Steam можно подать заявку на участие в будущем тестировании). В One More Time добавили, что вдохновились на создание игры после просмотра аниме-сериала «Кайдзю № 8».

Похоже, «Кайдзю № 8» вдохновлялись не только создатели Kaiju Cleaner Simulator, но и разработчики Kaiju Cleanup — анонсированного в конце сентября симулятора уборки после битв гигантских монстров от Brightrock Games (Galacticare).

Kaiju Cleanup не поддерживает кооператив, но тоже предлагает записаться на предстоящее тестирование. Релиз игры в Steam и на «других платформах» ожидается в течение «ближайших 15 лет».