В США выпустят памятную однодолларовую монету со Стивом Джобсом за $13,25
В США выпустят памятную однодолларовую монету со Стивом Джобсом за $13,25

Монетный двор США представил дизайн памятной монеты номиналом в $1, посвящённой соучредителю и бывшему генеральному директору Apple Стиву Джобсу (Steve Jobs). На монете изображён молодой Джобс, сидящий скрестив ноги на фоне калифорнийских холмов и одетый в водолазку, что вполне естественно.

Источник изображения: Монетный двор США

Источник изображения: Монетный двор США

На монете есть надпись: «Сделай что-нибудь замечательное». Это цитата, которая использовалась для описания мировоззрения и наследия Джобса его наследным фондом в 2007 году. Стоимость монеты составит $13,25. Приобрести её можно на сайте Монетного двора, который начнёт выпускать новую монету в следующем году.

Монета со Стивом Джобсом будет выпущена в рамках реализуемого с 2018 года проекта, который призван отдать дань уважения американским инновациям. Каждый штат имеет право номинировать свой вариант для того, чтобы его увековечили на монете. К примеру, штат Висконсин предлагал в следующем году выпустить монету с изображением суперкомпьютера Cray-1 из середины 70-х годов прошлого века. С предложением выпустить монету со Стивом Джобсом выступил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom), который заявил, что соучредитель Apple «воплощает в себе уникальный бренд инноваций».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
стив джобс, apple, монета
