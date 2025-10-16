Сегодня 16 октября 2025
Новости Software
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех

Компания Google расширила в обновлении Android 16 QPR2 Beta 3 возможности инструмента Android Photo Picker — интерфейса выбора фото, обеспечивающего доступ к отдельным фотографиям, которыми пользователь решил поделиться с друзьями, вместо предоставления приложению доступа ко всему хранилищу смартфона.

Источник изображения: Android Authority

Источник изображения: Android Authority

С выходом обновления Android 16 QPR2 Beta 3, доступного в настоящее время для смартфонов Pixel, инструмент выбора фотографий пополнился двумя новыми функциями. Во-первых, он теперь имеет ползунок по дате, который позволяет быстро перемещаться по коллекции фотографий, подобно «Google Фото». При прокрутке вкладки «Фотографии» появляется маркер, который можно перемещать к нужному месяцу.

Это позволяет сэкономить время, особенно если в памяти смартфона хранится большая коллекция фотографий. Вместо продолжительной прокрутки галереи теперь можно просто переместить маркер на нужный период.

Во-вторых, в поле поиска была добавлена ​​кнопка микрофона. Нажатие на неё открывает диалоговое окно голосового ввода, позволяющее выполнить голосовой поиск по коллекции фотографий.

На данный момент эти функции доступны только для установивших в смартфоне обновление Android 16 QPR2 Beta 3, но в дальнейшем они появятся и в Android Photo Picker в предыдущих версиях Android, когда компания выпустит следующее системное обновление Google Play.

Источник:

Теги: google, android, фотографии
