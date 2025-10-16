Россияне чаще всего покупают дешёвые «ноунеймовые» смарт-часы и браслеты

Компания «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала рейтинг самых популярных брендов устройств носимой электроники в России. За девять месяцев нынешнего года россияне приобрели 4,9 млн умных часов и браслетов стоимость 34 млрд рублей, а в третьем квартале — свыше 1,5 млн устройств на сумму в 11 млрд рублей. Средняя стоимость устройства за отчётный период составила 7 тыс. рублей.

В количественном выражении лидируют устройства малоизвестных брендов или вовсе без бренда (Unbranded), на долю которых приходится около 35 % рынка. В основном это модели базового уровня, которые ориентированы на массового покупателя. На второй сточке рейтинга расположилась китайская Huawei с долей 18 %, а замыкает тройку лидеров Xiaomi (11 %), чьи устройства линеек Xiaomi Smart Band и Watch продолжают пользоваться спросом. В пятёрку лидеров также вошли Redmi с долей 8 % рынка и Apple (5 %), смарт-часы которой традиционно востребованы в премиум-сегменте.

В денежном выражении список лидеров выглядит иначе. Лидирующую позицию занимает Huawei с долей 26 %. Следом за китайским вендором идут Apple с долей 24 % и Samsung с долей 11 %. В первой пятёрке по выручке также расположились устройства без бренда (10 %) и Xiaomi (7 %).

«Покупатели все чаще выбирают носимые устройства, которые максимально вписываются в их цифровую экосистему и делают использование смартфона еще удобнее. Люди ориентируются на модели с расширенным функционалом, стабильной работой, точными датчиками и длительным временем автономной работы. Для многих важно, чтобы устройство не просто считало шаги, а помогало следить за здоровьем, контролировать уведомления и быть на связи в течение всего дня. Именно поэтому носимая электроника остаётся одной из самых востребованных и технологичных категорий на рынке», — считает руководитель департамента «Телеком и гаджеты» в «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин.