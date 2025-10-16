Сегодня 16 октября 2025
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней

Помимо смартфонов серии Find X9 компания Oppo представила сегодня новые смарт-часы Watch S. Они оснащены крупным AMOLED-дисплеем и собраны в корпусе толщиной всего 8,9 мм. Вес устройства составляет около 35 граммов. Часы получили новый 16-канальный оптический пульсоксиметр и 8-канальный оптический датчик сердечного ритма для повышения точности измерений.

Источник изображений: Oppo

Корпус смарт-часов Oppo Watch S выполнен из нержавеющей стали. Устройство оснащено двухчастотным GPS-модулем для более точного определения местоположения и предлагает функцию спортивного тренера на базе искусственного интеллекта, который предоставляет голосовые подсказки и анализирует процесс сжигания калорий. Часы позволяют провести проверку состояния здоровья, измеряя 13 показателей, включая ЭКГ, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела (через запястье), а также осуществлять мониторинг сна и уровня стресса. Кроме того, доступен быстрый 60-секундный анализ физических показателей пользователя.

Часы оснащены 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464 × 464 пикселя и пиковой яркостью 1500 кд/м², а также предлагают 4 Гбайт постоянной памяти eMMC. Работает устройство под управлением операционной системы ColorOS Watch 7.1. Программное обеспечение часов поддерживает более 100 спортивных режимов.

Набор сенсоров Oppo Watch S включает датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещённости, датчик давления воздуха и датчик температуры. Часы имеют водонепроницаемость 5 ATM и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В состав устройства также входит модуль NFC. Заявлена поддержка Bluetooth 5.2.

Oppo Watch S оснащены батареей ёмкостью 330 мА·ч. Производитель обещает до 10 дней автономной работы. В продаже новинка будет доступна в двухтоновом зелёном, серебристом и чёрном цветах.

Стоимость Oppo Watch S составляет 1299 юаней ($182) за версии в серебристом и чёрном цветах, тогда как вариант в зелёном оценивается в 1499 юаней ($210). Предзаказы на устройство уже принимаются, поставки ожидаются с 22 октября.

