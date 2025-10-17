Компания Huawei официально представила в Китае смартфон Nova Flip S — раскладное устройство, являющееся продолжением оригинального Nova Flip, но предлагающееся по значительно более доступной цене.

Линейка Huawei Nova является самой доступной у китайского производителя, однако первый Nova Flip получил немалый ценник — 5288 юаней ($740). Зато Nova Flip S стоит от 3488 юаней ($490), став самым доступным складным смартфоном Huawei в Китае. Недорогой Nova Flip S унаследовал многое от предшественника: ту же толщину корпуса — 6,9 мм, массу 195 г и аналогичный дизайн. В дополнение к расцветкам New Green (зелёная), Zero White (белая), Sakura Pink (розовая) и Star Black (чёрная) появились Sky Blue (голубая) и Feather Sand Black (жёлтая).

Внешний дисплей Huawei Nova Flip S по-прежнему имеет квадратную форму, диагональ 2,14 дюйма и разрешение 480 × 480 пикселей. Он поддерживает темы с милыми животными, пользовательские обои и интерактивные экраны вызовов. На внешнем экране можно закреплять некоторые приложения для быстрого доступа — например, виджет погоды, расписание или оплату по QR-коду. Благодаря функции «живого окна» он способен отображать обновляющуюся в реальном времени информацию, такую как данные о транспортных рейсах или статус доставки еды.

Huawei Nova Flip S

Внутренний 6,9-дюймовый LTPO-экран предлагает разрешение 2698 × 1136 пикселей и адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Механизм шарнира Huawei Nova Flip S минимизирует деформацию дисплея и обеспечивает долгий срок службы — сертификат швейцарской SGS подтверждает ресурс до 1,2 млн складываний. Аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. На боковой панели расположен сканер отпечатков пальцев, корпус защищён от водяных брызг.

На внешней панели Huawei Nova Flip S установлена основная 50-мегапиксельная камера с апертурой f/1,9 и сверхширокоугольная 8-мегапиксельная с f/2,2. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и вместе с основной поддерживает видеозапись в 4K и стабилизацию изображения с помощью искусственного интеллекта. В качестве программной платформы используется HarmonyOS 5.1; модель процессора не уточняется.

За базовый вариант Huawei Nova Flip S с 256 Гбайт встроенной памяти придётся заплатить 3488 юаней ($490), а версия с 512 Гбайт обойдётся в 3788 юаней ($530).