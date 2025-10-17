Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Huawei представила самый доступный склад...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490

Компания Huawei официально представила в Китае смартфон Nova Flip S — раскладное устройство, являющееся продолжением оригинального Nova Flip, но предлагающееся по значительно более доступной цене.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Линейка Huawei Nova является самой доступной у китайского производителя, однако первый Nova Flip получил немалый ценник — 5288 юаней ($740). Зато Nova Flip S стоит от 3488 юаней ($490), став самым доступным складным смартфоном Huawei в Китае. Недорогой Nova Flip S унаследовал многое от предшественника: ту же толщину корпуса — 6,9 мм, массу 195 г и аналогичный дизайн. В дополнение к расцветкам New Green (зелёная), Zero White (белая), Sakura Pink (розовая) и Star Black (чёрная) появились Sky Blue (голубая) и Feather Sand Black (жёлтая).

Внешний дисплей Huawei Nova Flip S по-прежнему имеет квадратную форму, диагональ 2,14 дюйма и разрешение 480 × 480 пикселей. Он поддерживает темы с милыми животными, пользовательские обои и интерактивные экраны вызовов. На внешнем экране можно закреплять некоторые приложения для быстрого доступа — например, виджет погоды, расписание или оплату по QR-коду. Благодаря функции «живого окна» он способен отображать обновляющуюся в реальном времени информацию, такую как данные о транспортных рейсах или статус доставки еды.

Huawei Nova Flip S
Huawei Nova Flip S
Смотреть все изображения (6)
Huawei Nova Flip S
Huawei Nova Flip S
Huawei Nova Flip S
Huawei Nova Flip S
Huawei Nova Flip S
Смотреть все
изображения (6)

Внутренний 6,9-дюймовый LTPO-экран предлагает разрешение 2698 × 1136 пикселей и адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Механизм шарнира Huawei Nova Flip S минимизирует деформацию дисплея и обеспечивает долгий срок службы — сертификат швейцарской SGS подтверждает ресурс до 1,2 млн складываний. Аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. На боковой панели расположен сканер отпечатков пальцев, корпус защищён от водяных брызг.

На внешней панели Huawei Nova Flip S установлена основная 50-мегапиксельная камера с апертурой f/1,9 и сверхширокоугольная 8-мегапиксельная с f/2,2. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и вместе с основной поддерживает видеозапись в 4K и стабилизацию изображения с помощью искусственного интеллекта. В качестве программной платформы используется HarmonyOS 5.1; модель процессора не уточняется.

За базовый вариант Huawei Nova Flip S с 256 Гбайт встроенной памяти придётся заплатить 3488 юаней ($490), а версия с 512 Гбайт обойдётся в 3788 юаней ($530).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев
Планшет Huawei MatePad 12 X с 12-дюймовым дисплеем PaperMatte стал доступен для предзаказа в России
Huawei Mate 80 Pro засветился на живых фото в неожиданной расцветке
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro
Анонсированы смартфоны Oppo Find X9 и X9 Pro — камеры Hasselblad, чипы Dimensity 9500, ёмкие батареи и цена от $620
Разработчиков отечественных базовых станций оставят без финансовой господдержки
Теги: huawei, смартфон, складной смартфон
huawei, смартфон, складной смартфон
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 11 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 11 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 12 ч.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 13 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 15 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 15 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 15 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 15 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 16 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 16 ч.
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих 31 мин.
Обновлённые Apple MacBook Pro получат OLED-дисплеи и чипы M6 уже в следующем году 2 ч.
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2 4 ч.
Британцы раздумывали над уничтожением дата-центра с секретными данными, который по недосмотру достался компании, связанной с Китаем 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание 9 ч.
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней 10 ч.
Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами 11 ч.
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи 11 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 13 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 14 ч.