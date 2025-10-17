Сегодня 17 октября 2025
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации

Компания Xiaomi официально объявила дату запуска флагманских смартфонов серии Redmi K90. Согласно заявлению производителя, презентация новинок пройдёт 27 октября в Китае. Хотя в сообщении не уточняется, сколько моделей будет представлено, ожидается дебют базового Redmi K90 и более производительного Redmi K90 Pro Max, дизайн которого компания раскрыла в анонсе.

Источник изображений: Redmi

Источник изображений: Redmi

На представленных снимках демонстрируется Redmi K90 Pro Max, который выглядит весьма элегантно благодаря ультратонким рамкам, обрамляющим экран, и закруглённым краям. На тыльной стороне корпуса расположен крупный прямоугольный блок, в котором размещена основная камера устройства. Справа от неё можно увидеть надпись «Sound by Base», что указывает на внимание производителя к качеству звука. Redmi пока не публиковала официальных изображений базового K90, но, вероятно, он получит такой же дизайн, как и старшая модель.

Ожидается, что аппаратной основой Redmi K90 Pro Max станет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как базовый Redmi K90 оснастят прошлогодним Snapdragon 8 Elite. Оба смартфона будут работать под управлением Android 16 с фирменным пользовательским интерфейсом HyperOS 3.

По данным источника, Redmi K90 оснастят 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2K. Источником питания станет аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. Ожидается, что K90 Pro Max получит основную камеру с перископическим телеобъективом.

По слухам, стоимость новых смартфонов Redmi будет начинаться примерно от $560. Также ожидается, что устройства появятся за пределами Китая под брендом Poco: Redmi K90 выйдет как Poco F8 Pro, а K90 Pro Max — как Poco F8 Ultra.

Источник:

