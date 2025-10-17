Сегодня 17 октября 2025
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон

Компания Samsung Electronics представит свой первый смартфон с тройным складным экраном на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum), который состоится в конце этого месяца в Южной Корее, сообщил Bloomberg. По данным источника ресурса, устройство будет показано на выставке передовых корейских технологий в рамках мероприятия.

Samsung рассчитывает с помощью АТЭС привлечь всеобщее внимание к устройству, которое укрепит её репутацию пионера в области инжиниринга, пишет Bloomberg. Южнокорейская компания является одним из лидеров в разработке складных смартфонов наряду с Huawei Technologies. Теперь у неё появилась возможность вывести этот форм-фактор на мировой уровень, отмечает издание.

Как полагает источник, новинка Samsung будет демонстрироваться на стенде под стеклом, поэтому посетителям вряд ли удастся подержать её в руках. Ожидается, что полноценный коммерческий запуск тройного складного телефона Samsung состоится в конце этого года.

С тех пор как Samsung дебютировала в этом сегменте в 2019 году, конкуренция на рынке складных устройств значительно возросла. В основном на нём работают китайские производители смартфонов, каждый из которых борется за свою долю. В июле Samsung выпустила складной смартфон седьмого поколения в формате «книжки», Galaxy Z Fold7, который пользуется популярностью благодаря более тонкой и лёгкой конструкции. Как ожидается, в следующем году Apple представит свой первый складной iPhone, что ещё больше усилит конкуренцию в этом сегменте.

Теги: samsung, складной смартфон
