Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак

По итогам III квартала 2025 года Бразилия обошла Россию и США и стала лидером среди мировых источников DDoS-атак с долей 19 %, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Curator. Чаще всего жертвами киберпреступников оказывались компании в области финансовых технологий, электронной коммерции и СМИ. На 37 % сократился объём трафика ботов, но сами боты стали правдоподобнее имитировать поведение человека.

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

В актуальном рейтинге источников DDoS-атак Россия заняла второе место с долей 18,4 %, США стали третьей с 10,3 %. Для сравнения, по итогам II квартала 2025 года Россия была первой с 17 %, США — вторыми с 16,6 %, Бразилия — лишь третьей с 13,2 %. В десятку за III квартал также вошли Вьетнам, Нидерланды и Германия; отнесённые к развивающимся странам Бразилия, Вьетнам и Индия показали здесь активный рост, который эксперты связали с интенсивной цифровизацией этих стран, которая, однако, не отменяет низкой культуры кибербезопасности. Хакерам оказалось невыгодно или сложно арендовывать в России ботнеты для проведения атак, поэтому мощности теперь чаще закупаются в других странах, поясняют эксперты.

В первом полугодии российские провайдеры IT-инфраструктуры зафиксировали 61 тыс. DDoS-атак, величина самого крупного ботнета составила 4,6 млн устройств. Чаще всего жертвами инцидентов оказывались объекты в категориях «Финтех» (26,1 %), «Электронная коммерция» (22 %), «Медиа» (15,8 %) и «IТ и Телеком» (14,5 %) — эти отрасли, напоминают эксперты, зависят от онлайн-ресурсов и нуждаются в непрерывной работе сервисов, где даже минутные простои оборачиваются финансовыми потерями. Сферы медиа, IT и телекоммуникаций отличаются большими объёмами пользовательского трафика, поэтому атаки здесь оказываются особенно эффективными и заметными.

Источник изображения: Desola Lanre-Ologun / unsplash.com

В отличие от направления DDoS, в области вредоносных ботов, которые занимаются сбором данных, накруткой показателей и сбором персональной информации, обнаружился спад. Если во II квартале этот сегмент демонстрировал всплеск, то в III квартале он сократился на 37 %, а доля ботов в общем трафике снизилась с 2,34 % до 1,36 %. Чаще всего боты атаковали объекты по направлениям «Электронная коммерция» (42,79 %) и «Онлайн-ставки» (21,71 %). Интересно, что при сокращении количества у ботов выросло качество — они стали лучше имитировать поведение человека и эффективнее обходить средства защиты. Это свидетельствует о смене стратегии — переходе от массированных атак к точечным ударам, говорят эксперты.

По итогам неполного 2025 года в России вдвое уменьшилось число инцидентов с утечками персональных данных. «В прошлом году было порядка 135. А сейчас у нас, я боюсь сглазить, у нас пока 65», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев, добавив, что речь идёт об «официально зарегистрированных» крупных утечках личной информации. В России такие инциденты караются введёнными с 30 мая 2025 штрафами — при повторном нарушении их размер составляет от 1 % до 3 % оборота компании за год, но менее 25 млн и не более 500 млн руб. Такие наказания пока не применялись, отметил министр, а компании увеличили расходы на кибербезопасность.

ddos, бразилия, киберпреступность
