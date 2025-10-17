Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев

Дочернее подразделение компании Xpeng — AeroHT — изменило название и представило новое воздушное аэротакси, или даже «летающий автобус». В дальнейшем AeroHT будет называться Aridge. Новая модель воздушного средства практически полностью копирует дизайн электролёта американской компании Joby Aviation и обещает перевозить до шести пассажиров одновременно.

Следует напомнить, что ровно месяц назад два пассажирских коптера AeroHT столкнулись в воздухе во время репетиции перед выступлением на мероприятии в Чанчуне. Падение и возгорание литиевых аккумуляторов обоих аппаратов стали неприглядным зрелищем для компании, которая обещает начать массовый выпуск воздушных средств городской мобильности. В частности, AeroHT представила и активно продвигает сухопутный авианосец — трёхосный пикап Land Aircraft Carrier с коптером на борту для путешествий без ограничений.

Не исключено, что компания давно планировала ребрендинг, а авария лишь побудила её ускорить процесс. Однако интереснее другое — Aridge представила проект шестиместного воздушного средства с примечательными характеристиками, которое, по сути, повторяет удачное решение другой компании — Joby Aviation.

Новый проект Aridge — «летающий автобус» A868 — представляет собой воздушное судно с вертикальными взлётом и посадкой, а также с оптимизированным горизонтальным полётом, для чего все шесть двигателей выполнены поворотными. При переходе к горизонтальному полёту двигатели изменяют своё положение в воздухе и тем самым не создают пассивного сопротивления встречному потоку воздуха, как это было бы при жёсткой схеме. Благодаря этому модель A868 обещает пролетать с шестью пассажирами около 500 км на скорости до 360 км/ч — вдвое дальше, чем аналогичная модель Joby с пятью пассажирами на борту.