Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Дочка Xpeng представила шестиместный «ле...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев

Дочернее подразделение компании Xpeng — AeroHT — изменило название и представило новое воздушное аэротакси, или даже «летающий автобус». В дальнейшем AeroHT будет называться Aridge. Новая модель воздушного средства практически полностью копирует дизайн электролёта американской компании Joby Aviation и обещает перевозить до шести пассажиров одновременно.

Источник изображений: Aridge

Источник изображений: Aridge

Следует напомнить, что ровно месяц назад два пассажирских коптера AeroHT столкнулись в воздухе во время репетиции перед выступлением на мероприятии в Чанчуне. Падение и возгорание литиевых аккумуляторов обоих аппаратов стали неприглядным зрелищем для компании, которая обещает начать массовый выпуск воздушных средств городской мобильности. В частности, AeroHT представила и активно продвигает сухопутный авианосец — трёхосный пикап Land Aircraft Carrier с коптером на борту для путешествий без ограничений.

Не исключено, что компания давно планировала ребрендинг, а авария лишь побудила её ускорить процесс. Однако интереснее другое — Aridge представила проект шестиместного воздушного средства с примечательными характеристиками, которое, по сути, повторяет удачное решение другой компании — Joby Aviation.

Новый проект Aridge — «летающий автобус» A868 — представляет собой воздушное судно с вертикальными взлётом и посадкой, а также с оптимизированным горизонтальным полётом, для чего все шесть двигателей выполнены поворотными. При переходе к горизонтальному полёту двигатели изменяют своё положение в воздухе и тем самым не создают пассивного сопротивления встречному потоку воздуха, как это было бы при жёсткой схеме. Благодаря этому модель A868 обещает пролетать с шестью пассажирами около 500 км на скорости до 360 км/ч — вдвое дальше, чем аналогичная модель Joby с пятью пассажирами на борту.

Впрочем, секрет увеличенной дальности заключается в другом: модель Aridge A868 будет использовать гибридную двигательную установку, не полагаясь исключительно на аккумуляторы. Это не сделает её полностью экологичной, но обеспечит преимущества в эксплуатации. Пока же она существует только в виде компьютерных симуляций. Тем не менее, учитывая упорство Xpeng, можно ожидать, что её дочерняя компания сумеет достаточно быстро создать летающий прототип этой интересной модели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
EHang представила «летающую маршрутку» VT35 на электротяге — два пассажира и 200 км за час
Видео: австрийский одноместный электровертолёт eCopter впервые полетал без привязи
Первый в мире двухтонный электролёт допущен к полётам в Китае — он будет перевозить грузы и тушить пожары
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные
Yamaha показала свежую версию мотоцикла будущего, который может сам держать равновесие и двигаться без человека
Теги: электролёт, аэротакси, xpeng motors
электролёт, аэротакси, xpeng motors
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.