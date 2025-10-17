TeamGroup представила SSD T-Force Z54E — до 4 Тбайт и до 14 900 Мбайт/с без огромных радиаторов

Компания TeamGroup представила серию твердотельных NVMe-накопителей T-Force Z54E M.2 NVMe Gen 5 SSD. Производитель относит новинки к решениям для энтузиастов. В составе накопителей используется новейший контроллер Phison E28, созданный по 6-нм техпроцессу, и 236-слойные чипы флеш-памяти 3D TLC NAND.

TeamGroup отмечает, что контроллер Phison E28 обеспечивает значительно более низкие рабочие температуры по сравнению с контроллером E26, выполненным по 12-нм техпроцессу. В серию T-Force Z54E M.2 NVMe Gen 5 SSD вошли модели ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт.

Все модели оснащены кеш-памятью DRAM и обеспечивают скорость последовательного чтения до 14 900 Мбайт/с. Скорость последовательной записи у версий на 2 и 4 Тбайт заявлена на уровне 14 000 Мбайт/с, а у модели на 1 Тбайт — 13 700 Мбайт/с.

Заявленный ресурс составляет 2400 TBW (терабайт перезаписанной информации) для модели на 4 Тбайт, 1200 TBW — для версии на 2 Тбайт и 600 TBW — для накопителя на 1 Тбайт. Все устройства оснащены тонкими графеновыми пластинами для эффективного охлаждения.

На представленные накопители предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Стоимость новинок не раскрывается.