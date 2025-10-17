Microsoft научила Windows 11 автоматически переключать светлую и тёмную темы

Прошло несколько лет с тех пор, как было выпущено последнее обновление утилиты PowerToys, которая появилась ещё в Windows 95 и содержит набор инструментов, позволяющих оптимизировать работу операционной системы. Обновлённая версия PowerToys была представлена в 2019 году, в ней появились инструменты для настройки пользовательского интерфейса ОС.

Теперь же Microsoft выпустила PowerToys 0.95 для Windows 11, в которой реализована функция автоматического переключения между светлой и тёмной темами оформления программной платформы в зависимости от времени суток. Пользователь может активировать соответствующую опцию и изменить настройки таким образом, чтобы в течение дня была активна светлая тема, а после захода солнца автоматически включалась тёмная.

Ещё одним заметным улучшением стало повышение скорости работы «Панели команд». При выполнении разных сценариев задержки сократились на сотни миллисекунд. Кроме того, функция Peek, которая позволяет пользователям просматривать файлы не открывая приложений, теперь может быть запущена простым нажатием клавиши пробел на клавиатуре. Стали доступны и некоторые другие новые функции, такие как игнорирование конфликтов ярлыков и отмена назначенных комбинаций.