WhatsApp введёт лимит на безответные сообщения, чтобы бороться со спамом

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают бороться со спамом на своей платформе. Для этого они решили ограничить количество сообщений, которые пользователи и компании могут отправлять незнакомым людям, не получая от них ответа.

Изначально приложение создавалось как инструмент для обмена сообщениями с личными контактами, но со временем оно значительно расширило функциональность, превратившись в один из популярных инструментов взаимодействия для различных сообществ и бизнеса. С учётом этого пользователям платформы приходит всё больше сообщений, из-за чего им становится трудно отслеживать все поступающие послания.

В скором времени все сообщения, которые пользователи и компании отправляют незнакомым контактам, будут учитываться в рамках нового ежемесячного лимита. Этот лимит не будет действовать, если отправитель получит ответ хотя бы на одно из своих посланий. WhatsApp не уточнил, какие именно ограничения будут применяться, поскольку в настоящее время продолжается тестирование различных вариантов лимита. Однако, когда компания или частное лицо приблизится к установленному пределу, мессенджер об этом уведомит — это позволит избежать блокировки при дальнейшей отправке сообщений.

По данным источника, нововведение будет запущено в ближайшие недели в тестовом режиме в ряде стран. Также отмечается, что обычные пользователи, как правило, не превышают лимит, поэтому изменение не повлияет на удобство общения в мессенджере. Вместо этого новый механизм должен эффективно бороться со спамом, который активно рассылают некоторые пользователи и компании.