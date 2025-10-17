Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств WhatsApp введёт лимит на безответные соо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

WhatsApp введёт лимит на безответные сообщения, чтобы бороться со спамом

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают бороться со спамом на своей платформе. Для этого они решили ограничить количество сообщений, которые пользователи и компании могут отправлять незнакомым людям, не получая от них ответа.

Источник изображения: Mika Baumeister / Unsplash

Источник изображения: Mika Baumeister / Unsplash

Изначально приложение создавалось как инструмент для обмена сообщениями с личными контактами, но со временем оно значительно расширило функциональность, превратившись в один из популярных инструментов взаимодействия для различных сообществ и бизнеса. С учётом этого пользователям платформы приходит всё больше сообщений, из-за чего им становится трудно отслеживать все поступающие послания.

В скором времени все сообщения, которые пользователи и компании отправляют незнакомым контактам, будут учитываться в рамках нового ежемесячного лимита. Этот лимит не будет действовать, если отправитель получит ответ хотя бы на одно из своих посланий. WhatsApp не уточнил, какие именно ограничения будут применяться, поскольку в настоящее время продолжается тестирование различных вариантов лимита. Однако, когда компания или частное лицо приблизится к установленному пределу, мессенджер об этом уведомит — это позволит избежать блокировки при дальнейшей отправке сообщений.

По данным источника, нововведение будет запущено в ближайшие недели в тестовом режиме в ряде стран. Также отмечается, что обычные пользователи, как правило, не превышают лимит, поэтому изменение не повлияет на удобство общения в мессенджере. Вместо этого новый механизм должен эффективно бороться со спамом, который активно рассылают некоторые пользователи и компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Шпионское ПО ClayRat атаковало российских пользователей Android через поддельные приложения WhatsApp и TikTok
У Instagram✴ теперь больше трёх миллиардов пользователей в месяц — как у Facebook✴ и WhatsApp
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский
Microsoft научила Windows 11 автоматически переключать светлую и тёмную темы
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах»
Приложения Facebook✴ Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней
Теги: whatsapp, мессенджер, спам
whatsapp, мессенджер, спам
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.