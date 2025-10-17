Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Игровой ноутбук Redmagic Titan 16 Pro 20...
реклама
Новости Hardware

Игровой ноутбук Redmagic Titan 16 Pro 2026 за $4209 получил чип Core Ultra 9 275HX и графику GeForce RTX 5090

Бренд Redmagic представил в Китае вместе с геймерскими смартфонами серии Redmagic 11 Pro ноутбук Redmagic Gaming Laptop 16 Pro 2026, который вскоре поступит в глобальную продажу под названием Titan 16 Pro 2026. Новинка тоже ориентирована на поклонников видеоигр.

Источник изображений: Redmagic

Источник изображений: Redmagic

Ноутбук оснащён 16-дюймовым дисплеем MagicCloud Ultra Competition Screen 2.0 с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 300 Гц и временем отклика 4 мс (GTG), благодаря чему обеспечивается плавное воспроизведение изображения без размытия — будь то сражение в шутере или прокрутка при просмотре документов и веб-страниц. Экран поддерживает яркость в 500 кд/м² и технологию затемнения экрана DC Dimming, а также обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В ноутбуке используется 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX в сочетании с такими видеокартами, как Nvidia RTX 5090, 5080 или 5070 Ti. Для отвода тепла применяется система охлаждения MagicCool 2.0 с тепловыми трубками 3D Ice Composite 2.0 и тремя вентиляторами 3D IceBlade.

Автономность ноутбука обеспечивает батарея ёмкостью 99 Вт·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Спецификации устройства также включают порт Thunderbolt 5, разъём HDMI 2.1 FRL и три порта USB-A.

Для управления функциями ноутбука используется программное обеспечение на базе системы Top Player System, которая позволяет разгонять систему и переключать режимы производительности одним щелчком мыши. ИИ-помощник MORA AI обеспечивает голосовое управление, предоставляет советы по стратегии игры и помощь в выполнении повседневных задач.

Цена Redmagic Gaming Laptop 16 Pro 2026 с видеокартой RTX 5070 Ti, 32 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 1 Тбайт составляет 16 999 юаней (около $2385). Версия ноутбука с видеокартой RTX 5080 и 32 Гбайт и 1 Тбайт памяти стоит 22 499 юаней (около $3157), а версия с видеокартой RTX 5090 и 64 Гбайт и 2 Тбайт памяти — 29 999 юаней (около $4209).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
HTC показала доступный геймерский смартфон Wildfire и не только
Представлены первые в мире смартфоны с активным жидкостным кулером и не только — геймерские Redmagic 11 Pro и Pro+
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2
Apple сама решила обделить зарядными устройствами MacBook Pro в Европе — власти и законы ЕС ни при чём
Gigabyte представила геймерские ноутбуки с 12-часовой автономностью и графикой GeForce RTX 5080 — Gaming A16 Pro и A18
HP показала ноутбук Omen 16 для фанатов League of Legends — на базе Core i7-14650HX и GeForce RTX 5070
Теги: redmagic, nubia, игровой ноутбук
redmagic, nubia, игровой ноутбук
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.