Игровой ноутбук Redmagic Titan 16 Pro 2026 за $4209 получил чип Core Ultra 9 275HX и графику GeForce RTX 5090

Бренд Redmagic представил в Китае вместе с геймерскими смартфонами серии Redmagic 11 Pro ноутбук Redmagic Gaming Laptop 16 Pro 2026, который вскоре поступит в глобальную продажу под названием Titan 16 Pro 2026. Новинка тоже ориентирована на поклонников видеоигр.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым дисплеем MagicCloud Ultra Competition Screen 2.0 с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 300 Гц и временем отклика 4 мс (GTG), благодаря чему обеспечивается плавное воспроизведение изображения без размытия — будь то сражение в шутере или прокрутка при просмотре документов и веб-страниц. Экран поддерживает яркость в 500 кд/м² и технологию затемнения экрана DC Dimming, а также обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В ноутбуке используется 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX в сочетании с такими видеокартами, как Nvidia RTX 5090, 5080 или 5070 Ti. Для отвода тепла применяется система охлаждения MagicCool 2.0 с тепловыми трубками 3D Ice Composite 2.0 и тремя вентиляторами 3D IceBlade.

Автономность ноутбука обеспечивает батарея ёмкостью 99 Вт·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Спецификации устройства также включают порт Thunderbolt 5, разъём HDMI 2.1 FRL и три порта USB-A.

Для управления функциями ноутбука используется программное обеспечение на базе системы Top Player System, которая позволяет разгонять систему и переключать режимы производительности одним щелчком мыши. ИИ-помощник MORA AI обеспечивает голосовое управление, предоставляет советы по стратегии игры и помощь в выполнении повседневных задач.

Цена Redmagic Gaming Laptop 16 Pro 2026 с видеокартой RTX 5070 Ti, 32 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 1 Тбайт составляет 16 999 юаней (около $2385). Версия ноутбука с видеокартой RTX 5080 и 32 Гбайт и 1 Тбайт памяти стоит 22 499 юаней (около $3157), а версия с видеокартой RTX 5090 и 64 Гбайт и 2 Тбайт памяти — 29 999 юаней (около $4209).