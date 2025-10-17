Huawei представила смартфон Nova 14 Lite на устаревшем чипе Kirin 8000 и HarmonyOS 5.1

Помимо нового складного смартфона Nova 14 Flip S компания Huawei представила сегодня ещё одно дополнение к серии устройств Nova 14 — модель Nova 14 Lite. Смартфон предлагает аналогичные базовой модели Nova 14 характеристики, но при этом имеет несколько меньшую стоимость.

Модель Nova 14 Lite получила тот же 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 кд/м². Устройство предлагает 50-Мп фронтальную селфи-камеру и батарею на 5500 мА·ч, однако последняя поддерживает зарядку мощностью 66 Вт вместо 100 Вт у стандартной модели Nova 14.

Основная камера у Nova 14 Lite — на 50 Мп, на базе RYYB-сенсора. В дополнение к ней выделена сверхширокоугольная камера на 8 Мп, которая также служит макрокамерой. Третьего сенсора, как у модели Nova 14, модель Lite не получила.

Huawei не сообщила, какой именно процессор используется в составе Nova 14 Lite. Согласно слухам, это может быть тот же Kirin 8000 (одно ядро Cortex-A77 с частотой 2,4 ГГц, три Cortex-A77 с частотой 2,2 ГГц, четыре Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и графика Mali-G610), что и в составе Nova 14. Объём доступной оперативной памяти не сообщается. Устройство работает под управлением HarmonyOS 5.1.

Толщина устройства составляет 7,15 мм, вес — 191 грамм. Для новинки заявляется защита от воды и пыли по стандарту IP65 и наличие ИК-сенсора.

Nova 14 Lite доступен в синем, белом и чёрном цветах. В Китае стоимость устройства составляет 2149 юаней ($301) за версию с 256 Гбайт постоянной памяти, а за вариант с 512 Гбайт постоянной памяти просят 2449 юаней (около $345).