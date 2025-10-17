«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА

Серии симуляторов футбольной жизни Football Manager от Sega и Sports Interactive исполнилось уже 20 лет, а официальный Чемпионат мира по футболу в играх франшизы до сих пор представлен не был. Впрочем, уже скоро это изменится.

Sega и Sports Interactive объявили о заключении первого в истории Football Manager многолетнего партнёрства с Международной федерацией футбола, которое обеспечит франшизу лицензией на крупнейшие соревнования под эгидой ФИФА.

Речь идёт о Чемпионате мира по футболу, Чемпионате мира по футболу среди женщин и Клубном чемпионате мира по футболу. Все три турнира появятся в предстоящей Football Manager 26. В будущих выпусках ожидаются и другие состязания.

Наряду с перечисленными соревнованиями в Football Manager 26 пользователей ждут официальные формы участников (всех 48 команд), графическое оформление трансляций и прочая атрибутика турниров.

Кроме того, в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 для Football Manager 26, Football Manager 26 Console и Football Manager 26 Touch выйдет контентное обновление с переработанным модулем международного менеджмента.

Глава Sports Interactive Майлз Джейкобсон (Miles Jacobson) назвал партнёрство с ФИФА «невероятно историческим моментом» для студии. Руководитель также намекнул, что «это только начало наших отношений» — то ли ещё будет в 2026 году и далее.

Football Manager 26 (Steam, EGS, Microsoft Store), Football Manager 26 Console (PS5, Xbox One, Xbox Series X, S) и Football Manager 26 Mobile (iOS и Android / Netflix) выйдут 4 ноября, а Football Manager 26 Touch (Switch) увидит свет 4 декабря.