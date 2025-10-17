Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Atari представила ретро-консоль Intelliv...
реклама
Новости Hardware

Atari представила ретро-консоль Intellivision Spirit c 45 встроенными играми с «возможностью расширения»

Компания Atari представила Intellivision Spirit — современную версию игровой консоли Intellivision, впервые выпущенной в 1979 году компанией Mattel. Оригинальная версия приставки конкурировала с Atari 2600.

Источник изображений: Atari

Источник изображений: Atari

В мае 2024 года Atari выкупила бренд Intellivision и права на значительную часть игровой игрового каталога для приставки. Современная версия Intellivision Spirit поступит в продажу 5 декабря. Её стоимость составляет $150. Предзаказы на устройство уже принимаются.

Atari указывает в своём пресс-релизе, что Intellivision Spirit была создана при поддержке компании Plaion. Приставка комплектуется двумя беспроводными (вместо проводных) контроллерами, а также портом USB-A «для расширения библиотеки игр». К современным телевизорам приставка подключается через HDMI.

Во внутреннюю память консоли записаны 45 классических игр. Полный список включает: Armour Battle, Astrosmash, Auto Racing, B-17 Bomber, Baseball, Body Slam: Super Pro Wrestling, Bomb Squad, Boulder Dash, Bowling, Buzz Bombers, Chip Shot: Super Pro Golf, Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards, Frog Bog, Golf, Hover Force, King of the Mountain, Motocross, Mountain Madness: Super Pro Skiing, Night Stalker, Pinball, Reversi, Sea Battle, Shark! Shark!, Slam Dunk: Super Pro Basketball, Slap Shot: Super Pro Hockey, Snafu, Soccer, Space Armada, Space Battle, Space Spartans, Spiker!: Super Pro Volleyball, Stadium Mud Buggies, Star Strike, Sub Hunt, Super Pro Decathlon, Super Pro Football, Takeover, Tennis, Thin Ice, Thunder Castle, Tower of Doom, Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks), Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon), Utopia и Vectron.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Atari уберёт классическую версию System Shock 2 из продажи в Steam, оставив только более дорогой ремастер
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2
Microsoft развеяла слухи об исчезновении приставок Xbox из магазинов в США
AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных
Теги: atari, ретро-консоли, ретро-игры
atari, ретро-консоли, ретро-игры
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.