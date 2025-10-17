Atari представила ретро-консоль Intellivision Spirit c 45 встроенными играми с «возможностью расширения»

Компания Atari представила Intellivision Spirit — современную версию игровой консоли Intellivision, впервые выпущенной в 1979 году компанией Mattel. Оригинальная версия приставки конкурировала с Atari 2600.

В мае 2024 года Atari выкупила бренд Intellivision и права на значительную часть игровой игрового каталога для приставки. Современная версия Intellivision Spirit поступит в продажу 5 декабря. Её стоимость составляет $150. Предзаказы на устройство уже принимаются.

Atari указывает в своём пресс-релизе, что Intellivision Spirit была создана при поддержке компании Plaion. Приставка комплектуется двумя беспроводными (вместо проводных) контроллерами, а также портом USB-A «для расширения библиотеки игр». К современным телевизорам приставка подключается через HDMI.

Во внутреннюю память консоли записаны 45 классических игр. Полный список включает: Armour Battle, Astrosmash, Auto Racing, B-17 Bomber, Baseball, Body Slam: Super Pro Wrestling, Bomb Squad, Boulder Dash, Bowling, Buzz Bombers, Chip Shot: Super Pro Golf, Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards, Frog Bog, Golf, Hover Force, King of the Mountain, Motocross, Mountain Madness: Super Pro Skiing, Night Stalker, Pinball, Reversi, Sea Battle, Shark! Shark!, Slam Dunk: Super Pro Basketball, Slap Shot: Super Pro Hockey, Snafu, Soccer, Space Armada, Space Battle, Space Spartans, Spiker!: Super Pro Volleyball, Stadium Mud Buggies, Star Strike, Sub Hunt, Super Pro Decathlon, Super Pro Football, Takeover, Tennis, Thin Ice, Thunder Castle, Tower of Doom, Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks), Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon), Utopia и Vectron.