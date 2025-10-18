Сегодня 18 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Asus представила первый мини-ПК ROG NUC ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила первый мини-ПК ROG NUC с процессором AMD — чип Ryzen 9 9955HX3D и графика GeForce RTX 5070

Компания Asus представила свой первый мини-ПК серии ROG NUC, построенный на базе процессора от AMD. Он появился вскоре после того, как было объявлено о завершении сделки, в рамках которой Asus должна была использовать в своих компьютерах NUC исключительно процессоры Intel.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Разработчики оснастили ROG NUC 9 флагманским 16-ядерным процессором Ryzen 9 9955HX3D с рабочей частотой до 5,4 ГГц, 128 Мбайт кеш-памяти L3 и дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache для повышения производительности. Asus объединила мощный чип AMD с мобильной версией графического ускорителя Nvidia GeForce RTX 5070 с 8 Гбайт видеопамяти GDDR7, чего более чем достаточно для игр в разрешении 1440p с частотой 120 кадров в секунду.

Конфигурацию дополняют 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600, два слота M.2 NVMe, один из которых поддерживает PCIe 5.0 x16. При необходимости объём оперативной памяти можно увеличить до 96 Гбайт. Базовая версия устройства поставляется с накопителем на 1 Тбайт.

Беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, для проводного подключения предусмотрен разъём Ethernet. На тыльной стороне корпуса расположены два разъёма DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, один USB Type-C и шесть USB Type-A. Система охлаждения устройства включает в себя пару кулеров, которые эффективно отводят тёплый воздух через отверстия в боковых панелях корпуса.

На данном этапе новый ROG NUC 9 поступил в продажу в Китае, где его розничная стоимость начинается примерно от $2100. О сроках поступления новинки на рынки других стран не сообщается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила игровую клавиатуру Azoth 96 HE с магнитными переключателями, OLED-экраном и частотой опроса 8000 Гц
Asus представила клавиатуру Falchion Ace HFX ZywOo Edition для фанатов Counter-Strike
Asus выпустила первый моноблок класса Copilot+ PC
Cooler Master выпустит корпус-сервант MasterFrame 360 с витриной для фигурок
Be quiet! представила корпуса-аквариумы Light Base 500 LX и Light Base 500 c ARGB-подсветкой и без
Сделка Intel с Nvidia не поколебала уверенности AMD в конкурентоспособности собственных будущих продуктов
Теги: asus rog nuc, asus, мини-пк
asus rog nuc, asus, мини-пк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные
Новая статья: Baby Steps — встань и иди. Рецензия 8 ч.
Интерес к ChatGPT на смартфонах стал угасать — пользователи проводят в приложении всё меньше времени 8 ч.
ИИ Meta будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона 9 ч.
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — резус разочаровательный. Рецензия 9 ч.
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА 10 ч.
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли, когда выйдет фильм по Horizon Zero Dawn 12 ч.
Apple обвинила Epic Games в новой попытке отвертеться от уплаты комиссий App Store 12 ч.
Фэнтезийный боевик Absolum приглянулся не только критикам, но и игрокам — 200 тысяч проданных копий и 91 % в Steam 13 ч.
«Выбор сделали за меня»: бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed объяснил, почему покинул Ubisoft 13 ч.
Хакеры слили данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Министерства внутренней безопасности США 14 ч.
Рекорд разгона памяти до режима DDR5-13010 прошёл валидацию 4 мин.
Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров 56 мин.
TSMC выпустила для Nvidia первую кремниевую пластину с чипами Blackwell на территории США 2 ч.
Релиз Kaspersky NGFW 1.1: улучшенная отказоустойчивость, антивирусная проверка архивов и новые аппаратные платформы 9 ч.
Atari представила ретро-консоль Intellivision Spirit c 45 встроенными играми с «возможностью расширения» 10 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14 Lite на устаревшем чипе Kirin 8000 и HarmonyOS 5.1 11 ч.
Китайцы создали «полароид» для астрономии — он делает мгновенные снимки Вселенной с рекордной точностью 11 ч.
HTC показала доступный геймерский смартфон Wildfire и не только 11 ч.
Представлены первые в мире смартфоны с активным жидкостным кулером и не только — геймерские Redmagic 11 Pro и Pro+ 12 ч.
Poolside и CoreWeave построят в Техасе 2-ГВт кампус ИИ ЦОД, работающий на газе из Пермского бассейна 15 ч.