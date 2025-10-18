Asus представила первый мини-ПК ROG NUC с процессором AMD — чип Ryzen 9 9955HX3D и графика GeForce RTX 5070

Компания Asus представила свой первый мини-ПК серии ROG NUC, построенный на базе процессора от AMD. Он появился вскоре после того, как было объявлено о завершении сделки, в рамках которой Asus должна была использовать в своих компьютерах NUC исключительно процессоры Intel.

Разработчики оснастили ROG NUC 9 флагманским 16-ядерным процессором Ryzen 9 9955HX3D с рабочей частотой до 5,4 ГГц, 128 Мбайт кеш-памяти L3 и дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache для повышения производительности. Asus объединила мощный чип AMD с мобильной версией графического ускорителя Nvidia GeForce RTX 5070 с 8 Гбайт видеопамяти GDDR7, чего более чем достаточно для игр в разрешении 1440p с частотой 120 кадров в секунду.

Конфигурацию дополняют 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600, два слота M.2 NVMe, один из которых поддерживает PCIe 5.0 x16. При необходимости объём оперативной памяти можно увеличить до 96 Гбайт. Базовая версия устройства поставляется с накопителем на 1 Тбайт.

Беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, для проводного подключения предусмотрен разъём Ethernet. На тыльной стороне корпуса расположены два разъёма DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, один USB Type-C и шесть USB Type-A. Система охлаждения устройства включает в себя пару кулеров, которые эффективно отводят тёплый воздух через отверстия в боковых панелях корпуса.

На данном этапе новый ROG NUC 9 поступил в продажу в Китае, где его розничная стоимость начинается примерно от $2100. О сроках поступления новинки на рынки других стран не сообщается.